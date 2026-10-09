ANAF a prins 5 firme care aduc muncitori din Asia cu facturi fictive de peste 6.000.000 de lei. Cum au păcălit statul

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un amplu mecanism de fraudare a bugetului de stat. Cinci firme care aduceau muncitori din Asia ar fi diminuat obligațiile fiscale cu peste 6,2 milioane de lei, utilizând facturi fictive în valoare de peste 32 de milioane de lei.

Cum a fost descoperită frauda fiscală de către ANAF

În urma unei analize de risc și a unor verificări amănunțite, inspectorii DGAF au constatat că cele cinci societăți ar fi înregistrat în contabilitate facturi de la alte trei companii care pretindeau prestarea unor servicii. Documentele însă nu ar fi fost susținute de dovezi privind existența unor operațiuni reale.

„Corespunzător constatărilor inspectorilor antifraudă, operaţiunile înscrise în aceste documente nu au fost susţinute de dovezi privind existenţa unor servicii efectiv prestate, fiind identificat faptul că facturile au fost utilizate pentru crearea artificială a unor cheltuieli şi a unor deduceri fiscale de TVA”, a declarat ANAF, citat de News.ro.

Mecanismul din spatele fraudei de peste 6,2 milioane de lei

Inspectorii ar fi descoperit că sumele înscrise în facturi nu reflectau tranzacții economice reale. În plus, contravaloarea acestora nu ar fi fost achitată, iar serviciile menționate nu ar fi putut fi justificate prin documente suport.

Inspectorii au mai descoperit că respectivele facturi ar fi fost utilizate pentru a crea TVA deductibilă, reducând astfel artificial obligațiile fiscale către bugetul de stat. Această practică a dus la înregistrarea repetată a unor solduri negative de TVA în deconturile fiscale ale companiilor implicate.

Trei dintre societăți ar fi emis facturi fictive

Analiza DGAF a scos la iveală că cele trei firme care ar fi emis facturile fictive prezentau „situații juridice și fiscale neconforme”, inclusiv stări de inactivitate, insolvență sau chiar radiere. Mai mult, inspectorii ar fi descoperit legături între aceste firme și un grup comun de persoane care coordonau activitățile.

„Un element relevant identificat în cadrul verificărilor îl reprezintă faptul că unele dintre persoanele desemnate formal în calitate de administratori nu au putut furniza informaţii concrete privind activitatea societăţilor pe care le administrau şi nici explicaţii concrete cu privire la operaţiunile economice derulate”, au precizat reprezentanții DGAF, potrivit News.ro.

Firmele ar fi folosit platforma RO e-factura pentru a masca frauda

Potrivit inspectorilor, sistemul electronic de facturare (RO e-Factura) ar fi fost folosit pentru a crea o aparență de legalitate în documentele emise.

Scopul ar fi fost transferul succesiv al obligațiilor fiscale, fără a exista un fundament economic real. Contribuabilii care colectau TVA de la beneficiarii serviciilor anulau ulterior aceste obligații prin deducerea TVA aferentă unor operațiuni fictive, facturate de alte companii implicate în lanțuri tranzacționale artificiale.

Ce datorii trebuie să plătească cele cinci firme vizate

În urma verificărilor, DGAF a stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare de peste 6,2 milioane de lei, constând în TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.

Potrivit autorităților, „dreptul de deducere a TVA şi diminuarea bazei impozabile trebuie să aibă la bază operaţiuni economice reale, efectiv realizate şi susţinute de documente justificative. Înregistrarea în contabilitate a unor facturi care nu reflectă operaţiuni economice reale poate conduce la stabilirea de obligaţii fiscale suplimentare şi, după caz, la sesizarea organelor competente”.