„Un circuit fictiv de tranzacţii comerciale”

Potrivit instituției, prejudiciul a fost generat printr-un mecanism complex de evaziune fiscală, bazat pe facturi fictive și tranzacții comerciale nereale.

ANAF a transmis că frauda a fost realizată printr-o rețea de societăți fără activitate reală: „Prejudiciul estimat cauzat bugetului general consolidat al statului se ridică la 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA sustrase de la plată prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzacţii comerciale.”

În total, nouă firme au fost implicate în schema de fraudare, mai multe dintre ele fiind înființate recent și ulterior declarate inactive.

„Societăţile implicate în circuitul fraudulos funcţionau exclusiv în relaţie cu beneficiarul verificat, şase dintre acestea fiind înfiinţate în anul 2024 şi declarate inactive în anul următor.”, precizează ANAF.

Inspectorii antifraudă au descoperit că societățile implicate nu aveau angajați; nu funcționau la sediile declarate; nu dețineau infrastructură sau echipamente; iar în unele cazuri nu aveau nici conturi bancare.

Documentele prezentate erau considerate fictive, incluzând servicii inexistente de sortare și procesare a deșeurilor.

Banii au fost folosiți inclusiv pentru bunuri de lux

Potrivit ANAF, fondurile obținute din mecanismul fraudulos au fost retrase în numerar sau direcționate către cheltuieli personale.

Instituția precizează că: „peste 2 milioane lei au fost retraşi în numerar sau utilizaţi pentru cheltuieli personale”.

De asemenea, o parte semnificativă din bani a fost folosită pentru achiziții de lux, inclusiv un autoturism în valoare de 487.500 de euro.

Acest tip de sumă plasează vehiculul în categoria super-lux sau hiper-lux, unde se regăsesc modele precum Rolls-Royce, Ferrari sau Lamborghini, adesea personalizate. Printre tipurile de mașini ce pot fi cumpărate cu această sumă se numără Rolls-Royce Phantom (noi sau rulate recent: un Rolls-Royce Phantom nou, cu opțiuni personalizate (Bespoke), ajunge cu ușurință la acest preț și chiar îl depășește), Ferrari-uri ediție limitată sau personalizate (Modele precum Ferrari SF90 Stradale, 812 Competizione sau modele Daytona SP3 (pe piața secundară) pot depăși pragul de 400.000-500.000 de euro), Lamborghini Aventador SVJ / Revuelto, Bentley Mulliner (modele de top personalizate de la Bentley).

Tranzacții fictive de peste 10 milioane de lei

În cadrul anchetei, ANAF a mai descoperit că: „ o parte semnificativă din prejudiciu – 10.437.600 de lei transferaţi în perioada 2024–2025 către una dintre firmele furnizoare – a fost disimulată prin retrageri succesive efectuate prin conturi aparţinând unor persoane fizice”.

Schema ar fi funcționat în perioada 2023–2025, perioadă în care firma a încasat peste 53 de milioane de lei din activități declarate ca fiind de reciclare.

„Pentru recuperarea prejudiciului şi prevenirea sustragerii de la executarea obligaţiilor fiscale, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societăţii, anterior finalizării acţiunii de control, vizând un teren intravilan în suprafaţă de 1.065 mp situat în Bucureşti, două autoturisme şi conturile bancare ale societăţii.”

De asemenea, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală: „Având în vedere aspectele constatate, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE