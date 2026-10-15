Angajații BMW vor să plece din companie și au blocat platforma de plăți compensatorii

BMW a suspendat temporar programul de încetare voluntară a contractelor de muncă, după ce inițiativa a atras un număr neașteptat de mare de solicitări din partea angajaților. Producătorul auto german intenționează să elimine până la 8.000 de posturi până la sfârșitul anului viitor, inclusiv prin plecări voluntare, pensionare parțială și fluctuația naturală a personalului.

Programul de plecări voluntare, suspendat după doar câteva zile

Producătorul auto german BMW a suspendat temporar programul prin care angajații pot accepta încetarea anticipată a contractelor de muncă în schimbul unor compensații financiare, după ce interesul pentru această inițiativa ar fi fost mult peste așteptări.

Potrivit informațiilor publicate de postul german BR, platforma internă a companiei, prin care angajații vizați puteau calcula valoarea individuală a compensației financiare pe care ar urma să o primească, a devenit temporar inaccesibilă din cauza numărului mare de accesări.

Interesul ar fi fost atât de mare, încât numeroși angajați au dorit să accepte rapid ofertele primite. Potrivit informațiilor, unor lucrători mai în vârstă, cu vechime mare și venituri ridicate, li s-ar fi oferit compensații de ordinul sutelor de mii de euro.

BMW a suspendat temporar programul de încetare voluntară a contractelor de muncă / Imagine generată cu AI

Întrebați despre evoluția programului de restructurare a personalului, reprezentanții BMW au precizat că oferta a stârnit un interes deosebit în zilele care au urmat transmiterii condițiilor individuale către angajați, dar nu au făcut, deocamdată, comentarii despre valoarea compensațiilor acordate. Potrivit companiei, condițiile au fost calculate individual pentru fiecare angajat eligibil, pe baza unor principii unitare.

Un astfel de program de plecări voluntare presupune cheltuieli importante pe termen scurt, înainte ca reducerea numărului de angajați să genereze economii în anii următori. În cazul BMW, compania estimează că programul va costa o sumă de ordinul sutelor de milioane de euro. Începând din 2028, conducerea anticipează eonomiii anuale de un miliard de euro.

Obiectivul este reducerea personalului într-un mod considerat acceptabil din punct de vedere social, în așa-numitul sector indirect. Acesta include angajații care nu lucrează în producție, ci în administrație și, mai ales, în cercetare și dezvoltare.

Până de curând, BMW avea nevoie de numeroși specialiști în dezvoltare pentru noua generație de tehnologii și automobile, cunoscută sub numele de Neue Klasse. Acum, după ce primele modele au început să iasă de pe liniile de producție, necesarul de personal din cercetare și dezvoltare nu ar mai fi la fel de mare.

BMW taie 8.000 de locuri de muncă

Producătorul auto german încearcă să își eficientizeze activitatea și prin utilizarea inteligenței artificiale. În același timp, compania se confruntă cu scăderea vânzărilor și a profiturilor. În timpul verii, noul director general al grupului, Milan Nedeljković, a revizuit semnificativ în scădere prognoza financiară pentru anul în curs.

Potrivit informațiilor provenite din interiorul companiei, până la sfârșitul anului viitor ar urma să dispară în total până la 8.000 de posturi.

Reducerea ar urma să se realizeze nu doar prin programul de plecări voluntare, ci și prin pensionare parțială și fluctuația naturală a personalului.