BMW nu vorbește despre concedieri clasice

BMW a anunțat că va reduce câteva mii de posturi în Germania până la finalul anului 2027, printr-un program de plecări voluntare agreat cu reprezentanții angajaților. Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Reuters, reducerea totală a forței de muncă ar urma să ajungă la aproximativ 8.000 de posturi.

Diferența importantă este că BMW nu taie, cel puțin în acest moment, posturile din producție. Programul vizează mai ales zona de administrație și dezvoltare. Cu alte cuvinte, fabricile nu sunt prima țintă, ci structurile interne care trebuie reduse pentru ca grupul să scadă costurile.

BMW are aproximativ 150.000 de angajați la nivel mondial, deci 8.000 de posturi înseamnă peste 5% din forța de muncă globală. Pentru o marcă văzută mult timp ca unul dintre cei mai stabili producători premium din Germania, cifra este un semnal puternic.

De ce taie BMW costuri acum

BMW nu este într-o criză izolată. Întreaga industrie auto germană este prinsă între trei presiuni: trecerea scumpă la mașini electrice, concurența tot mai dură din China și tarifele comerciale din Statele Unite. Reuters notează că Volkswagen și Mercedes-Benz au deja acorduri pentru reducerea a zeci de mii de locuri de muncă, iar Porsche a accelerat un plan prin care vrea să taie aproximativ 20% din personal până în 2035.

Pentru BMW, problema cea mai sensibilă este China. Grupul și-a redus în iunie estimările de profit pentru 2026, după rezultate mai slabe decât se aștepta pe piața chineză. Marja operațională estimată pentru divizia auto a coborât la 1-3%, de la 4-6% anterior.

China era ani la rând piața unde producătorii germani premium puteau compensa problemele din Europa. Acum, cumpărătorii chinezi au alternative locale mai ieftine, mai rapide în tehnologie și mult mai agresive pe zona electrică.

Reuters scrie că BMW are deja trei avertismente de profit legate de China în mai puțin de trei ani, iar vânzările sale pe această piață au scăzut doi ani la rând și sunt pe cale să scadă și al treilea an, în ciuda discounturilor mari.

Industria germană nu mai are aceeași plasă de siguranță

Până acum câțiva ani, BMW, Mercedes și Volkswagen păreau aproape imposibil de clintit. Aveau tehnologie, brand, rețea globală și marje mari. Problema este că regulile s-au schimbat.

În China, mărcile locale au învățat să facă mașini electrice și hibride foarte competitive. În Europa, costurile de producție rămân mari. În SUA, tarifele pun presiune pe planurile de export și producție. Iar în același timp, clienții nu mai acceptă automat să plătească premium doar pentru sigla germană.

Șeful BMW, Milan Nedeljkovic, le-a spus angajaților că regulile industriei s-au schimbat substanțial, la fel și baza modelului de business al companiei, potrivit Reuters. Mesajul este clar: BMW nu taie posturi pentru că a avut un trimestru slab, ci pentru că încearcă să-și repoziționeze costurile într-o industrie care devine mai dură.

Legătura cu România trece prin furnizori, service și piața second-hand

România nu apare direct în anunțul BMW, dar industria auto germană are efecte mult mai largi decât fabricile din Germania. Companiile germane sunt conectate la furnizori, servicii, transport, software, componente și rețele comerciale din toată Europa.

Pentru România, primul efect posibil este în lanțul de furnizori. Dacă marii producători germani reduc costuri, presiunea ajunge și la companiile care produc piese, componente, servicii sau soluții tehnice pentru ei.

Al doilea efect se vede în piața auto. BMW rămâne una dintre cele mai dorite mărci premium în România, mai ales pe piața second-hand. Dacă producătorul își schimbă strategia, reduce costuri, accelerează electrificarea sau mută accentul spre alte piețe, efectele pot apărea în timp și la prețuri, disponibilitate, service și valoarea mașinilor rulate.

Libertatea a scris anterior că peste 340.000 de locuri de muncă au dispărut din industria auto din 2019, într-un val care afectează inclusiv Germania și poate ajunge indirect și în România. Anunțul BMW arată că presiunea nu mai lovește doar furnizorii sau producătorii aflați deja în dificultate, ci și mărcile premium care păreau mai bine protejate.

BMW rămâne puternic, dar nu mai este imun

BMW nu este Volkswagen, iar situația sa nu este la fel de dramatică precum cea a unor rivali. Nu vorbim despre închiderea unor fabrici și nici despre concedieri directe în producție.

Dar tocmai asta face anunțul relevant. Dacă și BMW, unul dintre cei mai profitabili și disciplinați producători auto europeni, ajunge să reducă aproximativ 8.000 de posturi, înseamnă că problema nu este punctuală.

Industria auto germană intră într-o perioadă în care brandul, tradiția și prețul premium nu mai sunt suficiente. Costurile trebuie reduse, China trebuie recâștigată, electrificarea trebuie finanțată, iar concurenții chinezi nu mai sunt doar o amenințare teoretică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE