Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România cu ceață și vijelii cu rafale de până la 120 km/h

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 12 octombrie, avertizări nowcasting de vreme severă imediată de ceață și vijelii în mai multe zone din România.
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Meteorologii ANM au avertizări de tip cod galben de vreme severă imediată. Potrivit specialiștilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze între 90 km/h și 120 km/h.
Lista localităților și zonelor afectate de codul galben de vânt:
Pentru perioada 11–13 octombrie, ANM a emis și o avertizare cod galben de ploi, ninsori și vânt de până la 90 km/h. Avertizarea este valabilă în 14 județe și pentru Municipiul București.
ANM a emis și avertizări nowcasting pentru ceață, în mai multe zone din România. Potrivit specialiștilor ANM, luni dimineața, ceața va determina vizibilitate redusă local sub 200 metri și izolat sub 50 de metri.
Lista zonelor afectate de avertizările imediate de ceață: