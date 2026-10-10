Vremea se schimbă în România începând de duminică, 11 octombrie 2026. Ploile vor cuprinde treptat aproape toată țara, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 10 octombrie, o informare meteorologică valabilă până marți dimineață.

Ploile se extind în toată România de duminică, 11 octombrie

Potrivit informării emise de ANM, ploile vor afecta temporar toate regiunile țării, în intervalul 11 octombrie, ora 03.00 – 13 octombrie, ora 10.00. Duminică, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest și vor ajunge în cea mai mare parte a României. Luni, 12 octombrie, ploile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est a țării.

Vor fi și perioade cu averse, iar în unele zone pot apărea descărcări electrice. Meteorologii estimează că se vor acumula, în general, între 15 și 20 de litri de apă pe metru pătrat. Pe alocuri, cantitățile de precipitații vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

De luni ne așteptăm la lapoviță, ninsoare și vânt puternic

Schimbarea vremii va aduce și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane. Acestea sunt prognozate pentru luni, 12 octombrie, în special în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1.500 de metri.

Pe lângă ploi și ninsori, meteorologii anunță și intensificări temporare ale vântului. În regiunile estice și sud-estice, vântul va sufla local cu rafale care vor atinge, în general, viteze de 45-50 km/h. La munte, intensificările vor fi mai puternice. În special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h.