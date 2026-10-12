Aeroportul din Riad, lovit din nou de rachete, la o zi după ce 12 oameni au fost uciși în același terminal. Este al patrulea atac din ultimele 5 zile

Aeroportul Internațional „Regele Khalid” din Riad a fost din nou ținta unui atac cu rachete lansat de rebelii Houthi din Yemen, la doar o zi după un bombardament sângeros asupra aceluiași terminal, soldat cu cel puțin 13 morți și peste 300 de răniți, potrivit AP News.

Potrivit coaliției militare conduse de Arabia Saudită, cel mai recent proiectil a lovit complexul terminalului intern, provocând moartea unui cetățean pakistanez și rănirea altor 11 persoane. Aeroportul, atacat de patru ori în ultimele cinci zile, a fost complet închis de sâmbătă, reprezentând cel mai grav incident de securitate din regiunea Golfului Persic de la escaladarea conflictului.

Printre victimele atacurilor din ultimele zile se numără cetățeni saudiți, dar și străini — un american, o însoțitoare de zbor din Egipt, un cetățean indian, doi bangladeșeni, precum și cetățeni din Iordania, Sudan și Palestina.

SUA evaluează posibilitatea unei intervenții militare directe

Escaladarea rapidă a violențelor amenință să atragă Statele Unite într-o implicare militară directă în Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea de a se alătura operațiunilor împotriva mișcării Houthi, gruparea sprijinită de Iran care a preluat recent controlul asupra unor puncte cheie din Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

O potențială intervenție americană ar putea determina rebelii să blocheze complet traficul maritim prin strâmtoare, o rută comercială și petrolieră crucială situată la capătul sudic al Mării Roșii.

Aeroporturi atacate în Arabia Saudită în lunile septembrie și octombrie 2026. Sursă foto: Profimedia Images

În paralel, Arabia Saudită se confruntă cu o scădere dramatică a stocurilor de interceptoare de rachete și a solicitat sprijinul defensiv al unor țări precum Franța, Marea Britanie, Pakistan și Egipt.

Atacurile asupra infrastructurii saudite au loc într-un moment extrem de sensibil, în timp ce Riadul găzduiește o importantă conferință internațională pe teme energetice. Ministrul saudit al Energiei, prințul Abdulaziz bin Salman Al Saud, a dat asigurări că regatul își va menține stabilitatea economică și că lucrează la rute alternative de transport al petrolului pentru a preveni blocajele pe piața globală.

Tensiuni diplomatice și bombardamente de ambele părți

În replică la lansările de rachete, coaliția condusă de Riad a intensificat loviturile aeriene asupra capitalei yemenite Sanaa, aflată sub controlul rebelilor. Ministerul Sănătății gestionat de Houthi a raportat că un copil a fost ucis și șase persoane au fost rănite într-un atac recent, susținând că peste 90 de yemeniți și-au pierdut viața în ultimele cinci săptămâni de confruntări.