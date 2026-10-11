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Atac sângeros al rebelilor Houthi asupra Aeroportului din Riad: cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți. Donald Trump ia în calcul o intervenție a SUA

Ciprian Iana
Ciprian Iana
Jurnalist
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Cel puțin 12 persoane au murit și 309 au fost rănite în urma unui atac al rebelilor Houthi asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad. Foto: Getty Images
Cel puțin 12 persoane au murit și 309 au fost rănite în urma unui atac al rebelilor Houthi asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad. Foto: Getty Images
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Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte 309 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de rebelii Houthi asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite. Deflagrația s-a produs direct în zona terminalului și reprezintă cel mai sângeros incident înregistrat într-un stat arab din Golful Persic de la izbucnirea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, în februarie 2026, relatează Reuters și The Guardian.

Cuprins:

În urma bombardamentului, operațiunile pe cel mai important nod aerian din Arabia Saudită au fost suspendate pe termen nelimitat, iar președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul evaluează o posibilă implicare militară directă.

Haos pe aeroportul din Riad și curse aeriene anulate pe bandă rulantă

Atacul a provocat momente de panică extremă printre pasagerii și angajații aflați la fața locului. Un martor prezent pe aeroport a descris pentru Reuters o explozie violentă urmată de haos, numeroase persoane rănite zăcând pe jos în interiorul terminalului lovit.

Efectele de securitate s-au extins rapid la nivelul traficului aerian internațional. Datele furnizate de platforma de specialitate Flightradar24 au arătat că toate zborurile programate către Riad au fost anulate sau redirecționate de urgență.

Companiile aviatice din regiune, printre care Kuwait Airways, Etihad Airways și Qatar Airways, au anunțat sistarea curselor către capitala saudită, extinzând unele restricții pentru mai multe zile.

În paralel, Ambasada Statelor Unite la Riad a emis o alertă de securitate prin care le-a cerut ferm cetățenilor americani să evite zona aeroportului și împrejurimile acestuia.

Recomandări similare de evitare a perimetrului au fost publicate rapid și de misiunile diplomatice ale Marii Britanii, Irlandei și Canadei.

Houthi revendică lovitura și acuză bombardamentele saudite

Atacul a fost revendicat oficial de Mohammed al-Bukhaiti, un lider de rang înalt al mișcării Houthi din Yemen.

Reprezentantul grupării sprijinite financiar și militar de Iran a susținut că lovitura asupra infrastructurii din Riad reprezintă o ripostă directă la campania de bombardamente pe care Arabia Saudită o desfășoară pe teritoriul yemenit.

Rebelii Houthi controlează o parte importantă din Yemen, inclusiv capitala Sanaa, și se află în conflict deschis cu Arabia Saudită din anul 2015, când Riadul a preluat conducerea unei coaliții militare regionale.

De-a lungul anilor, gruparea a lansat în mod repetat rachete și drone asupra unor ținte strategice saudite, de la instalații petroliere la aeroporturi civile.

În plus, rebelii au devenit un actor central în criza din Marea Roșie, unde atacurile împotriva navelor comerciale au dat peste cap transportul maritim global.

Donald Trump: „Este posibil să intervenim. Ne mișcăm foarte repede”

Dimensiunea atacului de la Riad ridică semne grave de întrebare privind vulnerabilitatea sistemelor de apărare anti-aeriană din Golf și capacitatea de protejare a obiectivelor de infrastructură critică.

Întrebat de jurnaliști în fața Casei Albe dacă Statele Unite intenționează să se alăture Forțelor Aeriene Saudite în riposta împotriva rebelilor Houthi, președintele american Donald Trump nu a exclus o opțiune militară.

„Este posibil (n.r. - să intervenim). Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre recentul atac, așa că vom lua o decizie. Ne mișcăm foarte repede”, a declarat Donald Trump.

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Tags: Stiri Arabia Saudita aeroport
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