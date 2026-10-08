Cel puțin 28 de persoane, inclusiv cinci copii, și-au pierdut viața miercuri, 7 octombrie, în urma unui atac cu rachetă care a distrus un bloc de locuințe din Prîluki, oraș situat în nordul Ucrainei. Potrivit autorităților, 19 dintre victime se aflau în clădirea lovită de rachetă. Salvatorii au continuat să caute supraviețuitori și să recupereze corpurile din dărâmături, relatează News.

Atac masiv cu rachete și drone rusești

„Este doar pentru a zdrobi populația civilă, în timp ce dormea liniștită”, a declarat Iulia Șamrai, o locuitoare în vârstă de 31 de ani, care a simțit impactul exploziei chiar în apartamentul său din apropierea blocului distrus.

În total, cel puțin 28 de oameni au murit miercuri în Ucraina, în urma atacului rusesc. Ministerul ucrainean de Interne a anunţat miercuri seara un nou bilanţ de 20 morţi, printre care cinci copii, în blocul din Prîluki, sfârtecat de o rachetă , după „găsirea corpulului altui copil între dărâmături”.

„Eram acasă, dormeam. Ferestrele noastre s-au spart în bucăţi. Slavă Domnului că ne-am protejat copilul cu propriile noastre corpuri. Soţul meu a fost uşor rănit la spate, la fel ca şi mine”, a povestit pentru AFP Olena Sayoun, o maseuză în vârstă de 40 de ani.

Alte peste 50 de persoane au fost rănite, potrivit salvatorilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacul drept unul „josnic”, explicând că a făcut parte dintr-o ofensivă masivă a Rusiei, care a lansat 70 de rachete, multe dintre ele balistice, dificil de interceptat, și drone asupra a 12 regiuni din țară.

„Una dintre principalele ținte erau infrastructurile noastre energetice”, a precizat Zelenski.

Atacurile au dus la întreruperi de curent în mai multe regiuni, inclusiv în capitala Kiev, unde primăria a anunțat că transporturile publice electrice de pe malul drept al orașului au fost suspendate „provizoriu” din cauza unor probleme de alimentare.

Compania DTEK și Ukrenergo au confirmat ulterior aceste pene de curent, precizând că măsuri similare s-au impus și în alte zone ale Ucrainei.

Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că loveşte în mod intenţionat „oraşele obişnuite, viaţa de zi cu zi”.

„Utilizarea continuă a rachetelor împotriva Ucrainei, împotriva poporului nostru, a copiilor noştri, este o strategie de teroare absolut deliberată”, a comentat el.

Forţele aeriene au declarat în cursul dimineţii că au interceptat cinci rachete balistice, precum şi 39 de rachete de croazieră şi peste 100 de drone.

Alte victime în Oleksandria, Kremenciuk și Kiev

În atacurile din aceeași zi, alte patru persoane au murit în orașele Oleksandria și Kremenciuk, situate în centrul Ucrainei, conform informațiilor oferite de autorități.

La Kiev, două persoane au fost ucise, iar căderea fragmentelor unei drone doborâte a făcut o altă victimă, o femeie și a rănit patru persoane.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că forțele sale au vizat mai multe locații, inclusiv Prîluki, Kiev și Kremenciuk, susținând că au fost distruse fabrici de asamblare și depozite de rachete de croazieră Flamingo și drone cu rază lungă de acțiune fabricate în Ucraina.

În regiunile ucrainene aflate sub ocupația Rusiei, alte patru persoane au fost ucise miercuri. Două dintre victime au fost înregistrate în zona Hersonului, iar alte două, în urma unui atac cu drone într-un sat din apropierea orașului Donețk, conform autorităților locale controlate de Moscova.

Sancțiuni europene „slăbite”

În paralel, Uniunea Europeană a anunțat noi sancțiuni împotriva a 1.600 de entități și persoane implicate în războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, președintele Zelenski a atras atenția asupra scăderii intensității acestora.

„Semnalele cu privire la ridicarea sancțiunilor impuse oligarhilor sunt, în realitate, semnale de normalizare a războiului”, a declarat liderul ucrainean, referindu-se la recentul gest al UE de a ridica sancțiunile impuse oligarhilor ruși Mihail Fridman și Alișer Usmanov, la cererea Franței și Luxemburgului.

Îngrijorări privind noi atacuri asupra infrastructurii

Pe măsură ce iarna se apropie, Ucraina se teme de o repetare a campaniei rusești de anul trecut, când bombardamentele constante asupra infrastructurii energetice au lăsat milioane de gospodării fără electricitate și căldură.

Zelenski a atras atenția că Rusia încearcă să compenseze lipsa de progres pe front prin distrugerea sistematică a infrastructurii critice ucrainene.

Marți, președintele ucrainean avertizase deja asupra unui posibil „atac masiv” asupra Kievului, care rămâne o țintă constantă atât ziua, cât și noaptea. În capitală, un jurnalist AFP a relatat că a auzit explozii repetate pe tot parcursul nopții.