Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat marți seara că Rusia pregătește un atac aerian masiv asupra Ucrainei și a îndemnat cetățenii să ia în serios alertele de raid aerian, relatează The Kyiv Independent.

„Vă rog, vă rog, aveți grijă de voi. Vă rog să reacționați la semnalele de pericol cu ​​rachete”, a scris Zelenski pe Telegram.

Președintele ucrainean a dat asigurări că serviciile de urgență și forțele aeriene ale Ucrainei sunt pregătite să răspundă atacului plănuit de ruși „în măsura în care mijloacele de protecție permit” acest lucru.

Zelenski a reluat avertismentul în mesajul nocturn adresat zilnic ucrainenilor. „Există informații actualizate care indică faptul că Rusia pregătește un atac masiv”, a avertizat el.

Cel puțin 13 persoane au fost ucise și altele 104 rănite în atacurile aeriene efectuate de Rusia în ultimele 24 de ore. Unul dintre aceste atacuri sălbatice au lovit un spital din Krivîi Rîh.