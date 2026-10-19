Atacul de la Bistrița, inspirat de un asalt similar petrecut în Rusia. Radicalism de tip „Groyper Army” în mesajele agresorului de 13 ani, care căuta să înjunghie un coleg de etnie romă

Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg manifestă un comportament tipic de intoleranță radicală. Acest lucru reiese din mesajele pe care adolescentul le-a publicat pe rețelele sociale.

O analiză a elementelor afișate de copilul agresor arată o adeziune a acestuia la narative de extrema dreaptă, un fenomen rar întâlnit în România în rândul persoanelor atât de tinere.

Căuta un copil de etnie romă pe care să-l agreseze

Incidentul s-a produs la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa. O profesoară de 28 de ani și un elev de 12 ani au ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa cu plăgi produse prin agresiune cu un cuțit. Potrivit conducerii școlii, băiatul de 13 ani ar fi căutat un alt elev, de etnie romă, cu scopul de a-l înjunghia.

Atacatorul a fost imobilizat, preluat de poliție şi, ulterior, a fost transportat la un spital de psihiatrie din Cluj-Napoca.

Profesoara a fost operată la spitalul din Bistrița, iar elevul nu a rămas internat. Mai mulţi colegi ai elevului agresat au avut stări de panică şi agitaţie, motiv pentru au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Conducerea școlii a anunțat că marți toate cursurile se vor desfășura exclusiv online. Elevul avea rezultate bune la învățătură, dar, potrivit familiei, era victima unor acte de bullying la școală.

Expresii și simboluri extremiste și radicale

În clipurile postate pe TikTok înainte de atac, agresorul a mărturisit că s-a pregătit timp de 8 luni, încheindu-și mesajul cu formula „Ne vedem în Valhalla”, o expresie mitologică preluată intens în mediile de extremă dreaptă și care este popularizată inclusiv în discursul public sau mediile radicale americane.

Clip postat pe TikTok

Termenul este preluat din mitologia nordică, care înseamnă locul unde ajung războinicii care mor eroic în lupte. Pe același profil, minorul se declara deschis drept „Proud Romanian” (Român mândru).

Clip postat pe TikTok

De asemenea, fotografia sa de profil de pe TikTok îl înfățișa pe Chudjak, un meme celebru din subcultura „groyper”, frecvent asociat cu sloganuri extremiste din SUA. Acesta este reprezentat ca un desen alb-negru simplu, înfățișând un bărbat cu păr scurt și negru, ochelari cu ramă pătrată, sprâncene încruntate și o bărbie retrasă.

Fotografia de profil de pe TikTok. Sursa foto: captură TikTok

„Groyper Army” a devenit cunoscut public prin tactica de a sabota evenimentele publice ale organizațiilor conservatoare americane tradiționale. Membrii acestuia participau la sesiunile de întrebări și răspunsuri pentru a adresa întrebări provocatoare sau radicale, încercând să demonstreze că liderii conservatori din mainstream nu sunt suficienți de radicali în viziunile lor.

Tânărul purta și un tricou cu mesaj american cunoscut - „Defend Your Home”, o lozincă de dreaptă, însoțită de imaginea unei arme. Mesajul face trimitere și la Amendamentul 2 din Constituția SUA, care garantează dreptul absolut al cetățenilor americani de a deține și purta arme.

De asemenea, pe casca purtată de acesta apare scris numele „Animal Liberation Front”, o organizație extremistă de stânga, anarhistă, pentru drepturile animalelor care a apărut în Marea Britanie în anii 1970.

Mesaj cu patru „ținte”

Surse judiciare din Bistrița-Năsăud afirmă că minorul ar fi putut acționa în urma unei radicalizări pe TikTok. Acesta urmărea pe internet cazuri de atacuri similare și se bănuiește că ar fi fost inspirat din acestea.

De altfel, pe grupuri de WhatsApp ale elevilor din oraș a circulat, luni, un mesaj, în care apare numele unui elev rus ce a organizat un atac similar în decembrie 2025, într-o școală de lângă Moscova.

„Voi merge la școală, dar voi aștepta în baie până sună clopoțelul, apoi îmi voi echipa echipamentul și voi încerca să pornesc un livestream, apoi voi coborî unde este de obicei skin-ul de rahat și voi face ceva probabil similar cu Timofey, după aceea plănuiesc să mă întorc sus și să încerc să-i înjunghiez pe Edu, Luca, Marco și Andreas, dar dacă nu-i pot găsi sau înjunghia, voi înjunghia și eu fără discernământ”, este mesajul, însoțit de cuvintele „pentru poliție” și „de la andy”, făcut public pe o pagină de Facebook.

Cele patru nume din mesaj ar putea indica că atacatorul Andi avea o listă cu colegii pe care dorea să-i atace. Acesta a mers de dimineață în baia școlii, s-a costumat, a postat imagini pe TikTok și Instagram, după care, în jurul orei 8.30, a ieșit să își pună în aplicare planul.

Mesajul agresorului din Bistrița

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, a anunțat elevul de clasa a VII-a în mesajele postate pe rețelele de socializare. Copilul a fost oprit în final, după ce a reușit să intre în sala de clasă vizată, de către paznicul unității de învățământ.

„Profesoara a început să țipe și am urcat repede, a intervenit un alt copil în ajutor. Avea un cuțit tip briceag. L-am imobilizat și l-am luat deoparte din clasă până la sosirea forțelor de intervenție. Elevul care a intervenit avea mai multe răni la cap. Tot cu cuțitul l-a lovit”, a declarat paznicul George Morar, potrivit presei locale.

Atacul similar din Rusia

Tânărul urmărea atacuri similare petrecute în școli din întreaga lume și, chiar, s-a inspirat din unul dintre acestea. Pe 16 decembrie 2025, Timofey Kulyamov, de 15 ani, a atacat cu un cuțit și spray cu piper, elevi, profesori și personal școlar de la o școală dintr-o suburbie a orașului Odinsovo, regiunea Moscova.

Timofey Kulyamov, atacatorul din Rusia

Un elev de 10 ani de origine tadjică a fost ucis și alte trei persoane au fost rănite. Ancheta ulterioară a arătat că atacatorul avea legături cu supremația albă, neonazismul și rasismul.

Acesta a intrat în școală înarmat cu un cuțit, spray cu piper, un pistol de jucărie și un dispozitiv exploziv improvizat. S-a dus la baie, a început o înregistrare video, s-a pregătit pentru atac și, după ce a ieșit și a început să caute biroul unui anumit profesor pe care îl credea vinovat de notele sale proaste.

Revenit cu familia din Spania

Pentru că nu a găsit biroul respectiv a atacat un agent de securitate și un grup de mai mulți elevi. Victima de 10 ani nu a reușit să fugă pentru că a căzut pe scări, unde Timofey l-a înjunghiat mortal. Atacatorul și-a făcut mai multe selfie-uri cuvictima sa și le-a postat pe rețelele de socializare.