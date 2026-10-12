Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date Yandex au redus numărul de boți pro-Kremlin, susține Zelenski: ce spun experții

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile recente asupra centrelor de date ale gigantului rus Yandex au dus la o reducere semnificativă a activității boților online care promovau propaganda pro-Kremlin. Loviturile au vizat trei locații din Rusia și au provocat perturbări majore în serviciile Yandex, inclusiv transportul de tip ride-sharing, plăți, comenzi de mâncare, cloud computing și chat-boți, conform Europa Liberă Moldova.

Atacuri asupra centrelor Yandex în Rusia

Serviciile de taxi și livrare Yandex din Moldova au fost afectate, însă compania a declarat că situația era în curs de remediere.

Zelenski spune că atacurile au redus ura și divizarea pe rețelele sociale

În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, pe 12 octombrie, președintele ucrainean a subliniat efectele semnificative ale acestor lovituri. „Brusc a devenit puțin mai ușor să respiri pe multe platforme de socializare”, a declarat Zelenski. „A fost mai puțină ură, mai puțină divizare și mai puține provocări, deoarece erau mai puțini boți – și este destul de clar de unde proveneau acești boți.”

Reacții internaționale

Prim-ministrul lituanian, Mindaugas Sinkevicius, a susținut public strategia Ucrainei, afirmând în cadrul aceluiași forum: „Cred că ar trebui să-i cerem domnului Zelenski să atace mai multe centre de date din Rusia, iar acest lucru ar putea fi de ajutor”, referindu-se la protejarea alegerilor din statele europene de interferențele externe.

Impactul asupra propagandei online

Datele furnizate de Cloudflare Radar indică o scădere bruscă a traficului automatizat din rețeaua Yandex, la doar 0,4% din nivelul său maxim recent. Cu toate acestea, experții atrag atenția că această scădere ar putea fi mai degrabă legată de funcționarea crawlerelor web automate ale Yandex, care indexează site-urile pentru căutări, și nu neapărat de reducerea activității boților pro-Kremlin de pe rețelele sociale precum X.

Un cercetător citat de RFE/RL, administrator al contului de Twitter @antibot4navalny, a explicat că aceste date reflectă cererile automate către diverse site-uri web și nu activitatea specifică a boților de propagandă. Un alt site de specialitate, XenoSpectrum, a subliniat că scăderea traficului automatizat se referă la solicitările HTTP ale rețelei Yandex și nu la volumul total al traficului din Rusia sau la postările de pe rețelele sociale.

Chiar și așa, există speculații în mediul online că loviturile asupra infrastructurii digitale rusești ar putea avea implicații asupra influenței Kremlinului, inclusiv asupra unor mișcări politice internaționale precum AfD din Germania sau MAGA din SUA. Tomas Zdechovsky, membru al Parlamentului European, a publicat pe rețeaua X un grafic care, potrivit acestuia, „arată o scădere bruscă a activității online legate de AfD după loviturile asupra centrelor de date rusești”.

Reprezentanții industriei avertizează asupra concluziilor premature

Cu toate acestea, mai mulți specialiști în tehnologie și cercetători în domeniul dezinformării avertizează că legătura dintre atacurile asupra Yandex și activitatea boților de propagandă este bazată pe observații preliminare și necesită o analiză suplimentară. „Este puțin probabil ca aceste date să reflecte direct o reducere a activității boților rău intenționați”, au declarat experții.

Volodimir Zelenski a descris acțiunile Ucrainei drept un răspuns proporțional la atacurile similare ale Rusiei, care s-au intensificat în septembrie și au vizat centrele de date ucrainene, perturbând serviciile de internet și telefonie mobilă la nivel național. Campania cu drone a Ucrainei, care anterior a țintit instalații petroliere și infrastructură energetică rusească, pare să fi intrat într-o nouă fază, vizând acum infrastructura digitală a Rusiei.