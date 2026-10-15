Autostrada A1 Margina - Holdea: Cum se prezintă stadiul fiecărui pasaj și viaduct de pe traseu

Câteva sute de grinzi uriașe au fost deja puse pe poziție pe podurile, pasajele și viaductele de pe secțiunea Margina - Holdea a autostrăzii A1 Lugoj - Deva. La structurile de pe șantier s-a înregistrat un progres fizic de aproximativ 70%.

Aproximativ 70% stadiu fizic la nivelul structurilor de pe șantier

Conform ultimelor date oferite joi, 15 octombrie, de DRDP Timișoara, pe majoritatea pasajelor și viaductelor de pe traseu, montarea grinzilor este deja finalizată sau în stadii avansate.

„La primul pasaj, de la km 48 (din proiect), din zona localității Margina, au fost montate toate cele 64 de grinzi, inclusiv predalele aferente tablierului structurii”, precizează DRDP Timișoara.

De asemenea, la cel de-al doilea pasaj, dar și cel mai lung, de la km 52+150, stadiul fizic a înregistrat un progres de aproximativ 65%, fiind deja montate 82 din cele 208 grinzi necesare.

Grinzile au fost montate și la viaductul crucial dintre cele două tuneluri ale secțiunii Margina - Holdea.

„Toate cele 24 de grinzi, inclusiv predalele viaductului de la km 53+471 dintre cele două tuneluri, au fost deja montate, fiind în curs de realizare armătura plăcii de suprabetonare pe ambele căi”, conform sursei citate.

De asemenea, la viaductul de la km 55+775, din zona localității Holdea, mai sunt de montat 40 de grinzi. Totodată, la pasajul de la km 56+051, tot din vecinătatea localității Holdea, au fost puse pe poziție toate grinzile și urmează montarea predalelor.

Stadiul fizic la nivelul structurilor de pe șantier a ajuns la 70%.

În perioada următoare, lucrările la structurile de pe șantier vor intra în faza de finalizare a tablierelor, adaptată stadiului fiecărui obiectiv. Această etapă presupune armarea, cofrarea și betonarea plăcii de suprabetonare, alături de turnarea grinzilor pentru parapet, mai menționează reprezentanții CNAIR.

Ulterior, se va aplica hidroizolația, se vor așterne straturile rutiere de asfalt și vor fi montate toate elementele necesare de siguranță.

Tunelurile de pe A1 au fost străpunse în totalitate

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunţat, pe 18 septembrie, că tunelurile dintre Margina și Holdea au fost străpunse în totalitate!

Au fost doi ani de săpături continue, efectuate 24 de ore din 24 de o echipă de 900 de oameni.

„Cu galerii de 1.985 m și 1.825 m, Tunelul 2 Margina – Holdea este cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România. Doi ani de săpat în munte, 24 de ore din 24, zece fronturi de lucru și 900 de oameni”, preciza, în septembrie, Cristian Pistol.

De asemenea, Tunelul 1, format din două galerii (de 415 m și 367,5 m), a fost excavat cu mult timp înainte.