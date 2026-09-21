Constructorii de pe secțiunea Margina - Holdea a Autostrăzii A1 au început montarea grinzilor pe cel mai lung pasaj de pe traseu, o structură de peste un kilometru lungime care supratraversează calea ferată Lugoj - Ilia. În paralel, pe șantierul gestionat de asocierea UMB - Euro Asfalt se lucrează la montarea grinzilor pentru viaductul dintre tuneluri, în timp ce o altă structură majoră are deja toate grinzile amplasate.

Pasajul are o lungime de 1.085 metri și 25 de deschideri

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a precizat luni, 21 septembrie, că au început, recent, lucrările de montare a grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, situat la km 52+150 din proiect. Sectorul Margina - Holdea se află la granița dintre județele Timiș și Hunedoara, făcând parte din Autostrada A1 Lugoj - Deva.

Cel mai mare pasaj de pe Autostrada A1 Margina - Holdea

„Pasajul, care traversează calea ferată Lugoj – Ilia, are o lungime de aproximativ 1.085 de metri, 25 de deschideri, iar în zona cea mai înaltă depășește 12 metri. Până în prezent, au fost montate 48 de grinzi pe primele 6 deschideri”, au transmis reprezentanții DRDP Timișoara.

Au fost demarate și lucrările de montare a grinzilor la viaductul dintre cele două tuneluri al secțiunii de autostradă, la km 53+471. „Structura are o lungime de aproximativ 122 de metri, iar până acum, pe partea dreaptă, au fost montate 12 grinzi, pe cele 3 deschideri”, potrivit sursei citate.

De asemenea, la primul viaduct, cu o lungime de aproximativ 350 de metri și 8 deschideri, situat în zona Margina, la km 48+165, au fost montate toate cele 64 de grinzi.

Un lucru important este că pe șantier există atât fabrică de grinzi, cât și stație de asfalt.

„Tunelurile urșilor” de pe Autostrada A1 Lugoj - Deva au fost străpunse în totalitate

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunţat vineri, 18 septembrie, că tunelurile dintre Margina și Holdea au fost străpunse în totalitate!

Au fost doi ani de săpături continue, efectuate 24 de ore din 24 de o echipă de 900 de oameni.

„Cu galerii de 1.985 m și 1.825 m, Tunelul 2 Margina – Holdea este cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România. Doi ani de săpat în munte, 24 de ore din 24, zece fronturi de lucru și 900 de oameni. Cea mai grea etapă a acestui șantier s-a încheiat astăzi (18 septembrie n.r.)”, preciza Cristian Pistol.

De asemenea, Tunelul 1, format din două galerii (de 415 m și 367,5 m), a fost excavat cu mult timp înainte.

Întregul proiect a depășit stadiu fizic de 75%, potrivit CNAIR, fiind creat premisele ca în prima jumătate a anului viitor să se deschidă circulației.