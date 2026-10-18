Avertizare de călătorie emisă de MAE pentru românii care călătoresc în Spania zilele acestea

Cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să meargă în Spania, în zilele de 18 şi 19 octombrie, sunt atenționați de Ministerul Afacerior Externe (MAE) de faptul că meteorologii au emis un cod roșu de precipitații abundente. Este afectată Comunitatea Autonomă Valenciană.

Agenția Meteorologică a Spaniei AEMET a emis o atenționare de cod roșu de precipitații abundente în provinciile Valencia și Alicante, pe parcursul celor două zile.

MAE recomandă consultarea paginii de internet a Agenţiei spaniole de Meteorologie şi îi informează pe cetăţenii români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia: +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

„Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467”, potrivit sursei citate.