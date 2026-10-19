Prim-vicepreședintele PSD, Bogdan Ivan, a anunțat luni, 19 octombrie, că „ceea ce s-a întâmplat la Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost înjunghiați de un minor, trebuie să fie un semnal de alarmă” și a anunțat un proiect de lege prin care accesul la rețelele sociale să fie blocat pentru copiii sub 14 ani, iar crearea de conturi „doar cu buletinul pentru dovada vârstei”.

Un băiat de 13 ani de la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuţit o profesoară de matematică şi un copil de 12 ani care a sărit să o ajute. Potrivit timponline.ro, copilul-agresor a venit la școală, s-a dus la baie și s-a pregătit pentru atac, punându-și pe cap o cagulă și o cască de motocicletă, apoi și-a anunțat intenția pe TikTok.

În acest context, Bogdan Ivan a anunțat că „nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale” și că „avem o problemă pe care nu ne mai putem permite să o ignorăm: copiii au acces la o lume digitală construită pentru a le capta atenția, dar insuficient reglementată pentru a le proteja siguranța”.

Mai exact, se dorește interzicerea accesului la Facebook, Instagram și TikTok în România pentru copiii sub 14 ani.

„Am discutat acest subiect și la nivelul conducerii PSD, iar împreună cu colegii mei Daniel Suciu, Cristi Nicula si alți colegi care vor să contribuie, indiferent de culoarea politică, pregătim un proiect de lege care să introducă trei reguli clare:

1. Acces interzis la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, fără excepții. Crearea de conturi doar cu buletinul pentru dovada vârstei.

2. Între 14 și 18 ani, acces numai cu acordul părinților, însoțit de mecanisme obligatorii și eficiente de control parental.

3. Interzicerea mesajelor private nesolicitate de la adulți către minori, cu obligații de prevenție și intervenție pentru platformele digitale”, a transmis deputatul PSD.

„Aceste măsuri trebuie însoțite de verificarea reală a vârstei, protecția datelor personale și sancțiuni aplicabile platformelor care nu respectă legea. Altfel, vom avea încă o reglementare bună pe hârtie și inutilă în practică. Și dacă va fi nevoie să modificăm și legislația europeană, o vom face”, a mai spus Bogdan Ivan.

El a precizat că nu este vorba de cenzură: „Propunem ca libertatea în mediul digital să fie însoțită de responsabilitate, iar protecția copiilor să fie mai importantă decât interesele comerciale ale platformelor”.