Butonul din mașină pe care mulți șoferi îl opresc imediat ce urcă la volan pentru că îi poate costa chiar și 3000 de lei

Prezent pe majoritatea autoturismelor moderne, sistemul Start-Stop a fost conceput cu scopul clar de a reduce consumul de carburant și de a diminua emisiile poluante în mediul urban. Totuși, decizia de a-l lăsa activat sau de a-l opri prin apăsarea butonului dedicat din bord rămâne un subiect de dezbatere aprinsă printre conducătorii auto.

Cum funcționează tehnologia în funcție de transmisie

Sistemul oprește automat motorul termic în timpul opririlor scurte, cum ar fi staționarea la semafor sau în ambuteiaje, și îl repornește instantaneu în momentul în care șoferul este pregătit să pună mașina în mișcare. În timp ce teoria promite o eficiență sporită, traficul aglomerat din marile orașe ridică semne de întrebare cu privire la solicitarea tehnică la care sunt supuse componentele interne și externe ale vehiculului.

Modul în care tehnologia acționează depinde direct de tipul cutiei de viteze. La autoturismele cu transmisie manuală, oprirea motorului se produce în momentul în care schimbătorul de viteze este adus în punctul mort, iar pedala de ambreiaj este eliberată. Repornirea are loc imediat ce ambreiajul este apăsat din nou.

La mașinile cu transmisie automată, procesul este simplificat: motorul se oprește când vehiculul este complet oprit și frâna de picior rămâne apăsată. Eliberarea frânei sau, în cazul vehiculelor echipate cu funcția Auto Hold, apăsarea pedalei de accelerație declanșează repornirea automată a grupului motopropulsor.

Butonul Start-Stop poate strica electromotorul

Deși scopul principal rămâne reducerea consumului la ralanti, utilizarea intensivă a funcției în aglomerație poate atrage costuri neprevăzute pe termen lung. Dan Barbu, președintele Patronatului Operatorilor de Service Auto din România (POSAR), a explicat pentru Digi24.ro că vulnerabilitatea principală nu apare la consum, ci la componentele supuse la mii de cicluri suplimentare de pornire.

Potrivit expertului auto, electromotorul este piesa cea mai expusă, fiind solicitat mult mai des comparativ cu un vehicul lipsit de această tehnologie. De asemenea, fiecare repornire necesită o cantitate temporară mai mare de combustibil decât funcționarea liniară la ralanti, ceea ce poate anula o parte din economia estimată.

Un alt aspect tehnic sensibil vizează presiunea uleiului și sistemul de ungere al motorului. Opririle și pornirile repetate întrerup fluxul constant de lubrifiere, afectând componentele interne aflate în mișcare. Din acest motiv, mulți specialiști din domeniul reparațiilor auto recomandă dezactivarea temporară a sistemului în condiții de trafic extrem de aglomerat.

Cât costă un electromotor nou și manopera în service

În cazul în care utilizarea intensivă duce la defectarea demarorului, cheltuielile de înlocuire pot fi semnificative. Pe piața din România, un electromotor nou pentru un autoturism din gama populară are un preț situat între 400 și 800 de lei pentru piese aftermarket convenționale.

Totuși, vehiculele dotate din fabrică cu sistem Start-Stop necesită electromotoare ranforsate, capabile să reziste la un număr net superior de porniri, ale căror prețuri variază între 800 și 1.800 de lei, ajungând chiar la peste 3.000 de lei în cazul pieselor originale de reprezentanță sau al modelelor premium. La aceste sume se adaugă manopera în service-urile autorizate, evaluată în medie între 150 și 400 de lei, în funcție de poziționarea piesei sub capotă și de timpul necesar intervenției.

Întârzierea la plecare și riscurile privind siguranța rutieră

Pe lângă componenta tehnică, utilizarea sistemului Start-Stop poate influența dinamica conducerii în momentele critice. Reprezentantul POSAR atrage atenția asupra unei mici întârzieri care apare între eliberarea frânei, repornirea motorului și obținerea turației optime.

În situații precum acordarea de prioritate la trecerile de pietoni sau în intersecții unde este nevoie de o manevră rapidă, acest interval scurt de timp poate surprinde conducătorul auto și poate crea riscuri inutile de coliziune.

Cum poate fi dezactivată funcția

Pentru șoferii care doresc să evite repornirile frecvente ale motorului, producătorii auto au prevăzut opțiunea de dezactivare. Aceasta se face de obicei prin apăsarea unui buton dedicat (marcat de regulă cu litera „A” înconjurată de o săgeată circulară) sau prin parcurgerea meniului pe ecranul central al sistemului de infotainment.