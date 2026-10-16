Susține Susține

Butonul din mașină pe care mulți șoferi îl opresc imediat ce urcă la volan pentru că îi poate costa chiar și 3000 de lei

Alin Tarnovschi
Alin Tarnovschi
Digital Lead Editor
Comentează
buton-start-stop
Butonul de Start-Stop vine și cu riscuri, pe lângă reducerea consumului de carburant. Sursa foto: Shutterstock.
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Prezent pe majoritatea autoturismelor moderne, sistemul Start-Stop a fost conceput cu scopul clar de a reduce consumul de carburant și de a diminua emisiile poluante în mediul urban. Totuși, decizia de a-l lăsa activat sau de a-l opri prin apăsarea butonului dedicat din bord rămâne un subiect de dezbatere aprinsă printre conducătorii auto.

Cum funcționează tehnologia în funcție de transmisie

Sistemul oprește automat motorul termic în timpul opririlor scurte, cum ar fi staționarea la semafor sau în ambuteiaje, și îl repornește instantaneu în momentul în care șoferul este pregătit să pună mașina în mișcare. În timp ce teoria promite o eficiență sporită, traficul aglomerat din marile orașe ridică semne de întrebare cu privire la solicitarea tehnică la care sunt supuse componentele interne și externe ale vehiculului.

Modul în care tehnologia acționează depinde direct de tipul cutiei de viteze. La autoturismele cu transmisie manuală, oprirea motorului se produce în momentul în care schimbătorul de viteze este adus în punctul mort, iar pedala de ambreiaj este eliberată. Repornirea are loc imediat ce ambreiajul este apăsat din nou.

La mașinile cu transmisie automată, procesul este simplificat: motorul se oprește când vehiculul este complet oprit și frâna de picior rămâne apăsată. Eliberarea frânei sau, în cazul vehiculelor echipate cu funcția Auto Hold, apăsarea pedalei de accelerație declanșează repornirea automată a grupului motopropulsor.

Butonul Start-Stop poate strica electromotorul

Deși scopul principal rămâne reducerea consumului la ralanti, utilizarea intensivă a funcției în aglomerație poate atrage costuri neprevăzute pe termen lung. Dan Barbu, președintele Patronatului Operatorilor de Service Auto din România (POSAR), a explicat pentru Digi24.ro că vulnerabilitatea principală nu apare la consum, ci la componentele supuse la mii de cicluri suplimentare de pornire.

Potrivit expertului auto, electromotorul este piesa cea mai expusă, fiind solicitat mult mai des comparativ cu un vehicul lipsit de această tehnologie. De asemenea, fiecare repornire necesită o cantitate temporară mai mare de combustibil decât funcționarea liniară la ralanti, ceea ce poate anula o parte din economia estimată.

Un alt aspect tehnic sensibil vizează presiunea uleiului și sistemul de ungere al motorului. Opririle și pornirile repetate întrerup fluxul constant de lubrifiere, afectând componentele interne aflate în mișcare. Din acest motiv, mulți specialiști din domeniul reparațiilor auto recomandă dezactivarea temporară a sistemului în condiții de trafic extrem de aglomerat.

Cât costă un electromotor nou și manopera în service

În cazul în care utilizarea intensivă duce la defectarea demarorului, cheltuielile de înlocuire pot fi semnificative. Pe piața din România, un electromotor nou pentru un autoturism din gama populară are un preț situat între 400 și 800 de lei pentru piese aftermarket convenționale.

Totuși, vehiculele dotate din fabrică cu sistem Start-Stop necesită electromotoare ranforsate, capabile să reziste la un număr net superior de porniri, ale căror prețuri variază între 800 și 1.800 de lei, ajungând chiar la peste 3.000 de lei în cazul pieselor originale de reprezentanță sau al modelelor premium. La aceste sume se adaugă manopera în service-urile autorizate, evaluată în medie între 150 și 400 de lei, în funcție de poziționarea piesei sub capotă și de timpul necesar intervenției.

Întârzierea la plecare și riscurile privind siguranța rutieră

Pe lângă componenta tehnică, utilizarea sistemului Start-Stop poate influența dinamica conducerii în momentele critice. Reprezentantul POSAR atrage atenția asupra unei mici întârzieri care apare între eliberarea frânei, repornirea motorului și obținerea turației optime.

În situații precum acordarea de prioritate la trecerile de pietoni sau în intersecții unde este nevoie de o manevră rapidă, acest interval scurt de timp poate surprinde conducătorul auto și poate crea riscuri inutile de coliziune.

Cum poate fi dezactivată funcția

Pentru șoferii care doresc să evite repornirile frecvente ale motorului, producătorii auto au prevăzut opțiunea de dezactivare. Aceasta se face de obicei prin apăsarea unui buton dedicat (marcat de regulă cu litera „A” înconjurată de o săgeată circulară) sau prin parcurgerea meniului pe ecranul central al sistemului de infotainment.

Trebuie menționat că, la majoritatea modelelor de pe piață, sistemul Start-Stop se reactivează automat la fiecare repornire a contactului, neexistând o opțiune nativă pentru dezactivarea sa permanentă din cauza normelor europene privind emisiile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Auto mașini electrice Sfaturi utile
Parteneri
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Viva.ro
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Unica.ro
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
Gsp.ro
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Gsp.ro
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Parteneri
#Breaking care revoltă românii! Alertă politică de proporții! Ce se întâmplă cu noul Guvern? Nu e deloc ce pare! 💣 În spatele promisiunilor, un detaliu devastator și extrem de acid răstoarnă tot și ridică întrebări despre cine va..
Libertateapentrufemei.ro
#Breaking care revoltă românii! Alertă politică de proporții! Ce se întâmplă cu noul Guvern? Nu e deloc ce pare! 💣 În spatele promisiunilor, un detaliu devastator și extrem de acid răstoarnă tot și ridică întrebări despre cine va..
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Avantaje.ro
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
Tvmania.libertatea.ro
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
ALTE ȘTIRI
O vedere aeriană a unei nave militare în largul coastei districtului Foca din Izmir, Turcia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto Getty Images.
Știri România
08:41
Percheziții și rețineri în România într-un dosar de facturi umflate pentru nave militare NATO
Sigla Dacia
Știri România
08:38
Mai multe modele Dacia riscă să fie excluse de la Rabla 2027. Ce mașini ar putea pierde banii de la stat
Parteneri
Datoria de 5 miliarde de lei către magistrați, între presiunea bugetară și revolta socială. „Este o povară intergenerațională crasă”
Adevarul.ro
Datoria de 5 miliarde de lei către magistrați, între presiunea bugetară și revolta socială. „Este o povară intergenerațională crasă”
„Grande Craiova!”. Editorial Marius Mitran: „Știința a jucat ca pe vremea când Craioveanu era golgheterul, sufletul și liderul echipei din Bănie”
Fanatik.ro
„Grande Craiova!”. Editorial Marius Mitran: „Știința a jucat ca pe vremea când Craioveanu era golgheterul, sufletul și liderul echipei din Bănie”
Bonurile fără cod QR pot aduce amenzi de 4.000 de lei după expirarea suspendării. Ce pot verifica firmele
Financiarul.ro
Bonurile fără cod QR pot aduce amenzi de 4.000 de lei după expirarea suspendării. Ce pot verifica firmele
Parteneri
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 12-a din Superliga
Superliga.ro
De la șapca semnată de Cadu la tricoul CFR-ului
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Steve Ant | sursa foto: Instagram
Exclusiv
Stiri Mondene
15 oct.
Emisiunile la care ar vrea să participe fostul iubit al Ramonei Olaru: „Îmi place”. S-a lansat la „Românii au talent”
Cristina Șișcanu | sursa foto: Kanal D2
Stiri Mondene
15 oct.
Cristina Șișcanu a spus de ce a fost dată afară de la Antena 1: „Acum nu mai există în televiziune”
Parteneri
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Tvmania.libertatea.ro
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
#breaking Dragul de el! Nimeni, chiar nimeni n-a știut! Of!! Detaliul ăsta despre Maurice Munteanu întrece orice așteptare! Vestea face înconjurul României chiar acum. Nimeni n-ar fi crezut..
Libertateapentrufemei.ro
#breaking Dragul de el! Nimeni, chiar nimeni n-a știut! Of!! Detaliul ăsta despre Maurice Munteanu întrece orice așteptare! Vestea face înconjurul României chiar acum. Nimeni n-ar fi crezut..
Parteneri
Gsp.ro
Sora lui Cristiano Ronaldo a făcut un anunț care zguduie fotbalul portughez
Gsp.ro
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
Parteneri
O țară europeană este considerată cel mai bun loc din lume pentru un nou început. A depășit 191 de state
Mediafax.ro
O țară europeană este considerată cel mai bun loc din lume pentru un nou început. A depășit 191 de state
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Proprietar de Lexus, cerșetor în scaun cu rotile la Sf. Parascheva. Suma impresionantă strânsă în doar 8 ore
Observatornews.ro
Proprietar de Lexus, cerșetor în scaun cu rotile la Sf. Parascheva. Suma impresionantă strânsă în doar 8 ore
Imaginile durerii de la înmormântarea Mariei Roxana, una dintre victimele tragediei din Vâlcea. Tânăra de 18 ani a fost condusă pe ultimul drum într-un sicriu alb
Kanald.ro
Imaginile durerii de la înmormântarea Mariei Roxana, una dintre victimele tragediei din Vâlcea. Tânăra de 18 ani a fost condusă pe ultimul drum într-un sicriu alb
POLITIC
Luca Niculescu în sacou albastru închis
Politică
15 oct.
Când are loc votul pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Calendarul audierilor miniștrilor
Premierul desemnat Luca Niculescu
Politică
15 oct.
Luca Niculescu, despre programul de guvernare și lista miniștrilor: „Este o formulă mai puțin obișnuită în România”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, propunerea de ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu
Fanatik.ro
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, propunerea de ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Stiri Mondene
09:34
Cum au apărut vedetele din România la Mercedes-Benz Bucharest Fashion 2026. Ținutele cu care au atras atenția
Stiri Mondene
09:29
Transformarea uimitoare a Oanei Roman. Câți centimetri a ajuns să măsoare la talie și bust. „O mare realizare. Poate unii zic că nu”
Cultură și Vacanțe
09:22
Un britanic a pornit pe urmele lui Vlad Țepeș cu trenul prin România și a plătit mai puțin de doi euro pe un bilet: „Nici măcar nu știu unde sunt”
Știri România
09:12
Mii de români primesc ajutoarele sociale marți, 20 octombrie. Calendarul plăților
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
07:29
Șoferii pot plăti mai puțin pentru RCA: trei metode care reduc prețul asigurării auto cu până la 40% în București și Ilfov
Știri România
07:00
Justiția de familie. Cupluri soț/soție din vârful sistemului judiciar din România
Bani și Afaceri
08:25
Impozitul pe care Guvernul Luca Niculescu vrea să îl scoată de la 1 ianuarie 2027
Lifestyle
15 oct.
Horoscop 16 octombrie 2026. Berbecii trebuie acum să aleagă care sunt pasiunile pe care merită să le cultive în continuare
Imagine cu detaliile unei hărţi topografice
Lifestyle
08:00
Ce este orientarea în teren și cum citești o hartă topografică. Ghid simplu pentru drumeți începători
Siluete privesc un avion care aterizează pe fundalul unui apus de soare strălucitor - zboruri, vacanțe de toamnă, turism
Cultură și Vacanțe
07:54
Orașul european ales de familiile din România pentru vacanța de toamnă. Biletele de avion, cu 15% mai scumpe în 2026
Doi bătrâni care numără bancnote euro
Lifestyle
15 oct.
Un cuplu primește pe lună peste 6.000 de euro din pensii: „Nu putem să cheltuim toți banii”
La câte zile de concediu ai dreptul legal - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
15 oct.
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea
Rodica Ojog-Brașoveanu. Fotomontaj generat cu inteligența artificială
Cultură și Vacanțe
15 oct.
Arestată de comuniști, devenită regina misterului. Scriitoarea căreia destinul i-a rezervat o răsturnare spectaculoasă!
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Accident pe A1 în Arad cu cinci mașini
Știri România
08:40
Accident grav pe autostrada A1 în județul Arad: șapte persoane au ajuns de urgență la spital după un carambol cu cinci mașini la Șagu
bucuresti ploaie_foto dumitru angelescu (26)
Știri România
08:33
Ploi abundente, ninsori dar și temperaturi mai mari decât cele normale. ANM a actualizat prognoza meteo pentru intervalul 19 octombrie - 15 noiembrie 2026
Cel mai bogat pol de business din România se sufocă în trafic. Sursă foto: Arhivă Libertatea.
Știri România
07:58
Cartierul cu afaceri de 10.000.000.000 de euro rămâne blocat în trafic. Ce se întâmplă în Pipera
Paul Georgescu
Știri România
06:43
Campionul Paul Georgescu s-a trezit peste noapte „fiul lui Călin Georgescu” pe TikTok: „Recunosc că m-am distrat citind comentariile”
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
09:04
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
Fermier care traverseaza un camp
Opinii
15 oct.
Fermierii europeni „se vor adapta”. Cu ce bani, doamnelor și domnilor de la Bruxelles?
inteligenta-artificiala
Opinii
14 oct.
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu