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Ce trebuie să faci dacă ți s-a descărcat bateria la cheia mașinii. Trucul simplu prin care poți descuia și porni motorul fără probleme

Ciprian Iana
Ciprian Iana
Jurnalist
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Aproape fiecare șofer s-a confruntat cel puțin o dată cu situația neplăcută în care bateria de la cheia mașinii s-a descărcat complet. Foto: Getty Images
Aproape fiecare șofer s-a confruntat cel puțin o dată cu situația neplăcută în care bateria de la cheia mașinii s-a descărcat complet. Foto: Getty Images
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Aproape fiecare șofer s-a confruntat cel puțin o dată cu situația neplăcută în care bateria de la cheia mașinii s-a descărcat complet. În cazul vehiculelor mai noi, echipate cu sistem de acces fără cheie (Keyless Entry) și buton de pornire a motorului (Start/Stop), prima reacție este adesea panica, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

Cuprins:

Lipsa unei încuietori vizibile pe mâner sau a fantei clasice pentru cheie poate da impresia că vehiculul a devenit complet inaccesibil.

Producătorii auto au prevăzut însă această problemă încă din etapa de proiectare. Fiecare cheie inteligentă și fiecare mașină modernă includ mecanisme de rezervă care permit deblocarea și pornirea vehiculului chiar și în absența energiei din baterie.

Cheia mecanică ascunsă și deblocarea ușii de la șofer

Deși telecomenzile moderne arată ca niște blocuri compacte din plastic sau metal, în interiorul fiecărei carcase se află o cheie mecanică clasică.

Pentru a o extrage, trebuie doar să localizați un mic comutator, buton sau manetă poziționată pe margine sau pe spatele carcasei. Prin apăsarea sau glisarea acestui mecanism, sabia metalică a cheii poate fi scoasă cu ușurință.

Pentru a menține un design fluid și elegant, mulți producători auto acoperă încuietoarea fizică de pe ușa șoferului cu un capac de protecție din plastic. Încuietoarea există în continuare, fiind ascunsă direct pe mâner.

Scoaterea capacului protector este un proces simplu. Pe partea inferioară a mânerului ușii șoferului se află o mică fantă special creată.

Introduceți vârful cheii metalice abia extrase în acea fantă și trageți ușor în exterior. Capacul se va detașa rapid, lăsând la vedere butucul clasic al încuietorii.

Este important de reținut că deschiderea manuală a ușii poate declanșa alarma din fabrică a vehiculului, însă aceasta se va opri automat în momentul în care pornirea motorului este inițiată.

Cum pornești motorul cu buton Start/Stop când bateria cheii este moartă

Odată ajunși la volan, pornirea motorului cu un buton de tip Start/Stop necesită aplicarea unui truc simplu.

În mod normal, mașina recunoaște cheia prin intermediul unui semnal radio emis de baterie. Atunci când bateria este descărcată, semnalul activ dispare, iar computerul de bord nu mai detectează prezența cheii în cabină.

Cu toate acestea, fiecare cheie inteligentă are încorporat un cip pasiv de tip RFID care nu are nevoie de sursă de alimentare pentru a transmite date.

Pentru a activa acest cip, soluția este să apăsați butonul Start/Stop direct cu carcasa cheii inteligente, în loc să folosiți degetul.

Apropierea fizică a cheii de butonul de pornire permite antenei montate direct în spatele panoului de bord să citească cipul pasiv prin inducție electromagnetică.

În câteva secunde, computerul vehiculului recunoaște cipul autorizat și permite pornirea imediată a motorului.

La unele modele auto, antena de citire pasivă nu este integrată direct în butonul Start/Stop, ci într-un loc dedicat din cabină.

Acesta se poate afla pe coloana de direcție, în interiorul consolei centrale, sub cotieră sau în torpedou. O simplă plasare a cheii pe marcajul respectiv va permite citirea cipului și pornirea mașinii.

Cum previi blocarea și ce trebuie să știi despre înlocuirea bateriei

Sistemele electronice ale mașinii transmit avertismente din timp înainte ca bateria cheii să se descarce de tot.

Reducerea semnificativă a razei de acțiune a telecomenzii, necesitatea de a apăsa butonul de mai multe ori pentru deblocare sau afișarea unui mesaj de avertizare pe ecranul din bord sunt semnale clare că bateria trebuie schimbată.

Înlocuirea bateriei este un procedeu accesibil oricărui șofer și durează mai puțin de un minut. Majoritatea cheilor inteligente folosesc baterii litiu de tip pastilă, extrem de populare și ieftine.

Carcasa cheii se poate deschide cu ajutorul unei șurubelnițe fine sau chiar folosind vârful cheii mecanice extrase anterior, permițând schimbarea rapidă a bateriei vechi.

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Tags: Stiri Auto
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