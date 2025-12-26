Potrivit lui Morad, un mecanic din Spania care a realizat un videoclip pe această temă, sistemul start&stop permite oprirea motorului atunci când mașina este în staționare, de exemplu, la semafor sau în trafic, relatează publicația italiană Every Eye.it.

Scopul său principal este de a reduce emisiile de CO2 și consumul de combustibil, făcând vehiculele mai eficiente și mai ecologice. Cu toate acestea, Morad susține că efectele pozitive sunt discutabile.

„Sistemul start&stop a fost creat pentru certificările privind emisiile de CO2. Așadar, este proiectat pentru a permite vânzarea mașinilor cu omologare Euro 6, Euro 5 sau alte certificări. Când folosești o mașină cu start&stop, durata de viață a demarorului se reduce, pentru că nu este proiectat pentru a porni constant motorul”, spune Morad.

Mecanicii atrag atenția și asupra altor probleme tehnice.

„Sistemul start&stop, imediat ce te urci în mașină, ar trebui dezactivat. Pentru mașinile cu start&stop și alternator inteligent, care schimbă faza astfel încât mașina să poată porni folosind aceeași curea a alternatorului, este la fel de dăunător. Supune tot motorul unui efort inutil cu un singur component, alternatorul, care uneori costă până la 2.000 de euro”, a adăugat acesta.

Astfel, opinia lui Morad este clară: recomandă dezactivarea acestei funcții. Deși start&stop oferă avantaje precum reducerea poluării sonore și a emisiilor, dezavantajele includ uzura sporită a demarorului și a bateriei, economii minime de combustibil pe distanțe lungi și posibilitatea apariției vibrațiilor la repornirea motorului.

De asemenea, funcționarea sistemului poate fi afectată de condițiile meteo extreme sau de cerințele ridicate de energie electrică. În final, decizia de a utiliza sau nu această tehnologie rămâne la latitudinea fiecărui șofer.

