O casă de 80 mp cu trei camere se vinde cu doar 8.000 de euro într-o țară vecină cu România

O casă de 80 mp din Aleksandrovo, lângă Zrenjanin, este scoasă la vânzare pentru doar 8.000 de euro, în Serbia. Proprietatea include trei camere și o baie, iar lucrările de tencuială și izolație exterioară au fost efectuate.

Conform anunțului, este nevoie de investiții pentru a o face locuibilă. De asemenea, casa nu este în prezent racordată la rețeaua electrică, ceea ce implică o cheltuială suplimentară, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Prețul de 8.000 de euro face din această locuință o posibilă opțiune pentru cumpărătorii care caută o casă ieftină și sunt dispuși să investească bani suplimentari pentru renovarea acesteia.

De asemenea, o locuință de 40 mp, cu trei camere și o parcelă generoasă de teren a fost scoasă la vânzare pentru doar 15.000 de euro, în comuna Sokobanja. Locuința este amplasată în imediata apropiere a cunoscutei stațiuni balneare Jošanica, în Serbia.

Proprietatea se află într-o zonă liniștită, la marginea localității, oferind aer curat și intimitate, dar menținând în același timp accesul către punctele de interes din stațiune.