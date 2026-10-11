Piața imobiliară din Serbia continuă să surprindă prin oferte extrem de accesibile pentru clienții care caută o proprietate la țară sau o oportunitate de investiție.

Detaliile construcției și configurația interiorului

O locuință de 40 mp, cu trei camere și o parcelă generoasă de teren a fost scoasă la vânzare pentru doar 15.000 de euro, în comuna Sokobanja. Locuința este amplasată în imediata apropiere a cunoscutei stațiuni balneare Jošanica, în Serbia, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Proprietatea se află într-o zonă liniștită, la marginea localității, oferind aer curat și intimitate, dar menținând în același timp accesul către punctele de interes din stațiune.

Locuința este o construcție tradițională, păstrată în structura sa originală, ce necesită lucrări de renovare și modernizare pentru a fi adusă la standardele actuale de confort. Interiorul este compartimentat practic, oferind trei încăperi principale care pot fi amenajate drept dormitoare, living și bucătărie.

Sunt necesare renovări

Chiar dacă proprietatea are nevoie de investiții suplimentare pentru refacerea finisajelor, izolație și modernizarea instalațiilor, prețul mic de pornire lasă un spațiu bugetar considerabil pentru viitorii proprietari. Structura existentă oferă o bază solidă pentru reconfigurare.

Imobilul este racordat la rețeaua de apă a localității, iar curentul electric este în prezent deconectat, dar există posibilitatea reconectarii.

Pe teren există și un șopron, care anterior era folosit pentru creșterea animalelor și agricultură. Un alt avantaj este izvorul de apă potabilă, situat la doar 50 de metri de casă.

Curte spațioasă și oportunități de investiție

Principalul atu al acestei vânzări îl constituie terenul generos care însoțește casa. Acesta oferă suficient spațiu pentru amenajarea unei grădini de legume, a unei livezi, a unui spațiu de relaxare în aer liber sau chiar pentru extinderea construcției existente.