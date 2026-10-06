Susține Susține

Cât te costă pasagerii și bagajele la drum lung? Testul de 100 km arată diferența dintre o electrică și o mașină termică

Edward Sevrani
Edward Sevrani
Jurnalist
Comentează
libertatea 1200x700 (15)
Pasagerii și bagajele cresc consumul la drum lung. Foto: Getty
Analiză
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

O mașină consumă mai mult când transportă pasageri și bagaje, însă diferența depinde de motorizare și de traseu. Un test ADAC cu o electrică a arătat un consum cu 6% mai mare după adăugarea a 280 kg. La mașinile termice, organizația indică un reper orientativ de până la 0,3 litri în plus la 100 km pentru fiecare 100 kg transportate.

Cuprins:

Ce înseamnă mașină goală și mașină încărcată

Pentru comparație, „goală” înseamnă că în mașină se află doar șoferul, fără bagaje. În varianta încărcată, adăugăm trei pasageri de câte 75 kg și 55 kg de bagaje în portbagaj. În total, sunt 280 kg în plus.

Bagajele sunt în interiorul mașinii. O cutie montată pe plafon schimbă și rezistența aerului, deci ar introduce un consum suplimentar care nu vine doar din greutate.

Comparația presupune același traseu de 100 km, aceeași viteză și condiții similare de trafic și temperatură.

Cât poate crește consumul pe 100 km

Potrivit recomandărilor ADAC pentru reducerea consumului de carburant, fiecare 100 kg suplimentare pot adăuga până la 0,3 l/100 km. Aplicată orientativ celor 280 kg din exemplul nostru, regula înseamnă aproximativ 0,8 litri în plus.

Pentru electrică avem o măsurătoare: într-un test ADAC realizat cu o Kia EV6, diferența dintre mașina cu șofer și cea cu 280 kg suplimentare a fost de 6%. Traseul a inclus oraș, drumuri extraurbane și autostradă, cu numeroase accelerări și încetiniri.

Așadar, pentru motorizare termică avem +0,8 litri de benzină după 100 de km parcurși cu mașina plină. Iar pentru cea electrica, avem +1kWh față de mașina goală.

De ce contează dacă mergi prin oraș sau pe autostradă

Greutatea suplimentară cere energie la fiecare accelerare. La o mașină termică obișnuită, fără sistem hibrid de recuperare, energia de mișcare se pierde în mare parte sub formă de căldură când sunt folosite frânele.

O electrică poate recupera o parte din această energie prin frânarea regenerativă și o poate trimite înapoi în baterie. Acest mecanism reduce efectul greutății suplimentare, fără să îl elimine.

La viteze mari, aerodinamica are o influență puternică. De aceea, pasagerii și valizele din portbagaj nu au același efect ca bagajele transportate pe plafon. Iar viteza aleasă poate schimba consumul semnificativ, așa cum arată analiza Libertatea despre București–Constanța la 110, 130 și 150 km/h: câte minute câștigi și cât te costă real.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Auto benzină motorină mașini electrice
Parteneri
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Viva.ro
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
Unica.ro
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„«Frate, de ce să mai joc muncesc? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Gsp.ro
„«Frate, de ce să mai joc muncesc? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
Gsp.ro
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
Parteneri
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Avantaje.ro
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Cristela Georgescu rupe tăcerea despre momentele prin care a trecut familia sa. Sursă foto: Dumitru Angelescu/ Libertatea.
Știri România
16:21
Cristela Georgescu, după audierile de la DIICOT: „Suntem o familie obișnuită. Călin a fost încătușat în fața copiilor”
Colaj din trei cadre ce prezintă urmările unui accident spectaculos, în care un camion a intrat în structura unei benzinării, distrugând cabina vehiculului și pompele de alimentare.
Știri România
14:44
Un șofer a intrat cu TIR-ul într-o benzinărie pe Valea Oltului, la Călimănești, unde a distrus o pompă de alimentare
Parteneri
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari
Adevarul.ro
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari
Dănuț Lupu, acuzații grave la adresa lui Ionuț Lupescu: „Îi aduc aminte de întâlnirile pe care le făcea cu Dragnea”
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, acuzații grave la adresa lui Ionuț Lupescu: „Îi aduc aminte de întâlnirile pe care le făcea cu Dragnea”
Cât costă un hectar agricol și ce venit aduce arenda. Impozitul reținut proprietarului reprezintă 8% din brut
Financiarul.ro
Cât costă un hectar agricol și ce venit aduce arenda. Impozitul reținut proprietarului reprezintă 8% din brut
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
MasterChef Romania
Stiri Mondene
16:30
MasterChef, 6 octombrie 2026. Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea primesc șansa să se răzbune pe Florin Dumitrescu
Mirela Vaida
Stiri Mondene
16:26
Soacra Mirelei Vaida, în direct la TV. Ce a spus doamna Tița despre nora ei celebră
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Momentul în care criminalul Valentinei e adus în țară și escortat de mascați pe Otopeni. Va fi dus în Vâlcea
Observatornews.ro
Momentul în care criminalul Valentinei e adus în țară și escortat de mascați pe Otopeni. Va fi dus în Vâlcea
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
Gsp.ro
Fiica lui Guardiola, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris » Iată imaginile!
Parteneri
Gestul care îi poate costa scump pe șoferii nervoși
Mediafax.ro
Gestul care îi poate costa scump pe șoferii nervoși
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
BREAKING NEWS Pericol de deflagrație pe Valea Oltului! Un TIR a spulberat o pompă de carburant la ieșirea din Călimănești
Kanald.ro
BREAKING NEWS Pericol de deflagrație pe Valea Oltului! Un TIR a spulberat o pompă de carburant la ieșirea din Călimănești
POLITIC
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
16:12
Sorin Grindeanu, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu premier: „Nicușor Dan continuă experimentele politice”
Nicușor Dan zâmbește la a patra desemnare de premier - Luca Niculescu FOTO Presidency
Analiză
Politică
16:00
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Merita Ianis Hagi să fie huiduit de fanii României pe Arena Națională? Victor Pițurcă, Gigi Becali, Adrian Ilie și Horia Ivanovici, dezbatere în direct
Fanatik.ro
Merita Ianis Hagi să fie huiduit de fanii României pe Arena Națională? Victor Pițurcă, Gigi Becali, Adrian Ilie și Horia Ivanovici, dezbatere în direct
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Tehnologie
17:00
Descoperire nouă a cercetătorilor de la Harvard: ce se întâmplă cu o inimă bătrână după ce este transplantată într-un corp tânăr
Longevitate
17:00
Testul de 10 secunde care îți spune ce vârstă biologică ai cu adevărat. Îl poți face singur acasă
Știri Externe
16:48
Un milionar economisește 96.000 de euro pe an cu 18 grade în casă iarna și haine de la second hand
Știri România
16:48
Romgaz cere un credit de 100.000.000 de euro pentru Azomureș. Când reîncepe producția de îngrășăminte la combinat
Citește mai multe
TRENDING
Politică
15:17
STENOGRAME | PSD a discutat în ședința internă și varianta să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru jumătate de an. Grindeanu a primit un mandat de negociere deschis
Știri Externe
11:40
Atac cu drone în Marea Neagră, în zona economică a Bulgariei: o navă s-a scufundat, iar a doua a luat foc. 18 marinari au fost salvați de un feribot bulgăresc
Știri România
14:04
Principalul suspect în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză pe râul Olt a fost adus în țară din Elveția
Lifestyle
09:30
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
16:40
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Un avion Ryanair
Cultură și Vacanțe
16:34
Regulă nouă pentru pasagerii Ryanair, începând de luna viitoare. Compania închide mai devreme ghișeele de check-in și predare a bagajelor
Un muncitor al unei fabrici Ford cu un șoim pe mână
Lifestyle
15:43
Paznicul special al unei fabrici Ford lucrează doar două ore pe zi și a devenit „angajatul lunii”
Mai multe geci pe umerașe
Lifestyle
15:37
Un tânăr a renunțat la munca de birou pentru a vinde haine second-hand. Câștigă aproape 12.000 de euro pe lună
Un bărbat în vârstă care doarme liniștit în pat, întins pe o parte sub o pătură gri, într-un dormitor cu lumină difuză
Longevitate
14:30
Regula celor 8 ore de somn s-a schimbat. Câte ore trebuie să dormi, de fapt, ca să-ți protejezi creierul de Alzheimer
Cum se spală corect afinele, zmeura și murele
Lifestyle
16 sept.
Cum se spală corect afinele, murele și zmeura. Metoda prin care elimini mucegaiul și pesticidele
Ce este moringa - beneficii și contraindicații
Lifestyle
18 sept.
Ce este moringa, ”copacul lui Dumnezeu": beneficii, contraindicații și cum se consumă
Cât pește este bine să consumi pe săptămână
Lifestyle
18 sept.
Cât pește pe săptămână e sănătos să mănânci, în funcție de vârstă
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Lifestyle
23 sept.
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Euro a atins marți, 6 octombrie 2026, un nou record pe piața valutară din România.
Știri România
14:42
Euro atinge un nou record după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Cursul BNR a sărit de 5,35 lei
Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a fost audiat marți, 6 octombrie, la DNA în „Dosarul Păcura”. Foto: Hepta
Știri România
13:10
Mihai Chirica, audiat din nou la DNA în dosarul păcurii dispărute de la CET. Primarul Iașiului a devenit inculpat
Plățile lunare pentru alocații, indemnizații și alte beneficii sociale vor începe în octombrie
Știri România
13:07
Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie 2026. Calendarul plăților pentru copii, persoane cu dizabilități și beneficiarii VMI
Bernard Guetta
Interviu
Știri România
13:00
Bernard Guetta, fratele vitreg al celebrului DJ David Guetta, declarat jurnalist indezirabil de către regimul Ceaușescu: „Am plâns pe stradă când am văzut cât de frică le era oamenilor din București de Securitate”
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
12:04
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
07:06
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban în Parlament FOTO Eli Driu
Analiză
Opinii
3 oct.
5 luni de batjocură la adresa imaginii României și împotriva intereselor poporului român
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu