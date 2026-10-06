O mașină consumă mai mult când transportă pasageri și bagaje, însă diferența depinde de motorizare și de traseu. Un test ADAC cu o electrică a arătat un consum cu 6% mai mare după adăugarea a 280 kg. La mașinile termice, organizația indică un reper orientativ de până la 0,3 litri în plus la 100 km pentru fiecare 100 kg transportate.

Ce înseamnă mașină goală și mașină încărcată

Pentru comparație, „goală” înseamnă că în mașină se află doar șoferul, fără bagaje. În varianta încărcată, adăugăm trei pasageri de câte 75 kg și 55 kg de bagaje în portbagaj. În total, sunt 280 kg în plus.

Bagajele sunt în interiorul mașinii. O cutie montată pe plafon schimbă și rezistența aerului, deci ar introduce un consum suplimentar care nu vine doar din greutate.

Comparația presupune același traseu de 100 km, aceeași viteză și condiții similare de trafic și temperatură.

Cât poate crește consumul pe 100 km

Potrivit recomandărilor ADAC pentru reducerea consumului de carburant, fiecare 100 kg suplimentare pot adăuga până la 0,3 l/100 km. Aplicată orientativ celor 280 kg din exemplul nostru, regula înseamnă aproximativ 0,8 litri în plus.

Pentru electrică avem o măsurătoare: într-un test ADAC realizat cu o Kia EV6, diferența dintre mașina cu șofer și cea cu 280 kg suplimentare a fost de 6%. Traseul a inclus oraș, drumuri extraurbane și autostradă, cu numeroase accelerări și încetiniri.

Așadar, pentru motorizare termică avem +0,8 litri de benzină după 100 de km parcurși cu mașina plină. Iar pentru cea electrica, avem +1kWh față de mașina goală.

De ce contează dacă mergi prin oraș sau pe autostradă

Greutatea suplimentară cere energie la fiecare accelerare. La o mașină termică obișnuită, fără sistem hibrid de recuperare, energia de mișcare se pierde în mare parte sub formă de căldură când sunt folosite frânele.

O electrică poate recupera o parte din această energie prin frânarea regenerativă și o poate trimite înapoi în baterie. Acest mecanism reduce efectul greutății suplimentare, fără să îl elimine.