O garsonieră de numai 11 metri pătrați, situată în cartierul Mănăștur, din Cluj-Napoca, este scoasă la închiriere pentru suma de 250 de euro lunar, la care se adaugă o garanție echivalentă unei chirii.

250 de euro pentru 11 mp

Proprietarul o descrie, pe rețelele sociale, drept „cochetă și utilată”, dar dimensiunile extrem de reduse și imaginile din anunț ridică semne de întrebare cu privire la confortul oferit. Garsoniera este complet mobilată și utilată, fiind dotată cu frigider, plită electrică, cuptor cu microunde, mașină de spălat și televizor.

Însă, în realitate, spațiul este extrem de mic, iar fiecare metru pătrat pare exploatat la maximum. Canapeaua, care servește drept pat, este poziționată la doar câțiva centimetri de frigider, în timp ce bucătăria se află la mai puțin de doi metri distanță de locul de dormit.

Într-un spațiu atât de mic, separarea între zonele de locuit, gătit sau relaxare devine mai mult un vis decât o realitate.

Proprietarul cere 250 de euro pe lună pentru închirierea garsonierei, la care se adaugă o garanție în valoarea unei chirii.

„Garanția e pentru polița de asigurare în caz de asfixiere?”, a comentat ironic o persoană, pe Facebook, pe grupul „Chirii Cluj (Fără agenție)”.

Baia nu este în interiorul garsonierei

Un alt detaliu interesant din anunț este existența unei „băi private”, așa cum o numește proprietarul. Totuși, aceasta nu este situată în interiorul garsonierei, ci pe hol, lângă ușa de intrare. Proprietarul asigură că baia este destinată exclusiv chiriașului și include chiuvetă, toaletă și duș.

Bucătăria și baia dintr-o garsonieră din Cluj-Napoca. Foto: Chirii Cluj (Fără Agenție)/Facebook

Garsoniera este amplasată la etajul al doilea, iar încălzirea este asigurată prin termoficare. Totuși, dimensiunile locuinței fac ca aceasta să fie destinată exclusiv unei singure persoane, fie student, fie tânăr angajat, după cum cere proprietarul.

De asemenea, fumatul este interzis, iar animalele de companie sunt strict nepermise.

Reacții online: „Debara la 250 de euro”

Locuința a devenit rapid un subiect de discuție și ironie în mediul online, devenind exemplul perfect al pieței imobiliare din Cluj-Napoca, unde prețurile continuă să crească, în ciuda condițiilor oferite.