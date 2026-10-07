Câți metri pătrați poți cumpăra cu 100.000 de euro în Cluj-Napoca

Piața rezidențială din România a traversat o perioadă relativ stabilă în prima jumătate a anului 2026, însă discrepanțele economice dintre marile centre urbane dictează prețuri extrem de diferite. În timp ce Cluj-Napoca a stabilit un nou record, depășind borna de 3.000 de euro pe metrul pătrat util, orașe mai mici sau județe precum Satu Mare ori Teleorman afișează prețuri mult mai accesibile, se arată într-o analiză preluată de publicația Financial Intelligence.

Cifrele detaliate sunt extrase din prima ediție a raportului VERIDIO Residential Market Review, care a monitorizat tranzacțiile rezidențiale efectuate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026. Potrivit experților, piața imobiliară din România a devenit atât de diversificată, încât utilizarea unui preț mediu național nu mai reflectă realitatea din teren.

Cluj-Napoca, polul scumpirilor. Un apartament mediu a ajuns la 165.000 de euro

Cluj-Napoca își consolidează poziția de cea mai scumpă piață imobiliară din România. Raportul indică un preț median de tranzacționare de 3.017 euro pentru un metru pătrat util. În aceste condiții, prețul total median pe care clienții îl plătesc pentru o locuință în orașul de pe Someș a ajuns la 165.000 de euro, o sumă considerabilă pentru puterea de cumpărare a românilor.

Suprafața utilă mediană a apartamentelor tranzacționate aici este de 53 de metri pătrați, locuințele cu două camere fiind în topul preferințelor. Un detaliu interesant scos la iveală de analiză este că oferta de locuințe noi este destul de limitată: doar 15% dintre proprietățile tranzacționate în Cluj-Napoca în această perioadă au fost construite între 2021 și 2026.

Bucureștiul, o piață a extremelor. Diferențe de 1.000 de euro între sectoare

Spre deosebire de alte mari orașe, Capitala nu poate fi analizată unitar din punct de vedere imobiliar. Discrepanțele dintre zone sunt majore, prețurile variind masiv de la nord la sud.

Cel mai scump rămâne sectorul 1, unde prețul median este de 2.718 euro pe metrul pătrat, urmat de sectorul 2 (2.413 euro/mp) și sectorul 3 (2.217 euro/mp). La polul opus se află sudul și vestul Capitalei. În sectorul 6, metrul pătrat ajunge la 2.076 de euro, în sectorul 4 scade la 1.917 euro, iar sectorul 5 rămâne cel mai accesibil, cu o mediană de 1.731 de euro pe metrul pătrat.

La nivel național, Brașovul se menține puternic pe poziția a treia, cu o mediană de 2.211 euro/mp, fiind urmat de Craiova (2.034 euro/mp), Iași (1.997 euro/mp), Timișoara (1.955 euro/mp) și Constanța (1.893 euro/mp).

La nivel de județe, analizând zonele din afara marilor municipii, cele mai mici prețuri din țară se găsesc în Hunedoara, unde metrul pătrat se vinde cu 945 de euro, și în Teleorman, cu doar 900 de euro pe metrul pătrat.

Ce locuință poți cumpăra cu aproximativ 100.000 de euro în România

Modul în care diferă prețurile pe piața imobiliară se vede cel mai bine atunci când cumpărătorul are un buget fix. Analiza VERIDIO a luat în calcul tranzacțiile cu valori cuprinse între 90.000 și 110.000 de euro pentru a vedea ce suprafață reală se poate cumpăra de acești bani.

Cu un buget de aproximativ 100.000 de euro, un cumpărător își poate permite doar 37 de metri pătrați în Cluj-Napoca, echivalentul unui apartament mic cu o cameră sau al unui studio. În schimb, aceeași sumă îi aduce 47 mp în Brașov, 50 mp în Iași și 52 mp în Timișoara.

Pentru cei care aleg orașe de provincie cu o dinamică mai redusă, bugetul de 100.000 de euro asigură un confort sporit. În Pitești și Alba Iulia, de acești bani se pot cumpăra apartamente de aproximativ 65 mp, în timp ce în Piatra-Neamț se pot achiziționa locuințe spațioase, cu o suprafață mediană de 76 mp.

Apartamentele vechi cu două camere domină piața tranzacțiilor

Preferințele românilor rămân ancorate în achiziția de apartamente cu două camere. Acestea reprezintă peste jumătate (50,5%) din totalul tranzacțiilor analizate la nivel național. Locuințele cu trei camere ocupă a doua poziție, cu o pondere de 32,4%, urmate de garsoniere (11%) și de apartamentele mari, cu patru camere (5,9%).

Pe piața actuală, o garsonieră se vinde la un preț median de 57.000 de euro, un apartament cu două camere ajunge la 80.000 de euro, în timp ce pentru trei camere se plătesc în jur de 100.000 de euro. Apartamentele de patru camere ating suma mediană de 117.000 de euro.

Specialiștii atrag atenția asupra unui aspect important din comportamentul pieței: prețul pe metru pătrat scade pe măsură ce locuința este mai mare. Astfel, cumpărătorii plătesc cel mai mult pe metrul pătrat la garsoniere (aproximativ 1.916 euro/mp), în timp ce la apartamentele de patru camere, prețul unitar scade la aproximativ 1.443 euro/mp.