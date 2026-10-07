Tronsoanele care traversează zonele montane și dealurile instabile au urcat costurile infrastructurii rutiere la niveluri istorice, unde un singur lot ajunge să depășească suma de un miliard de euro. Clasamentul celor mai scumpe proiecte de autostradă atribuite sau aflate în execuție în România este dominat de proiecte gigant, de la tunelul Meseș de pe A3, până la trecătorile montane de pe Autostrada Unirii A8 și Sibiu - Pitești A1.

Clasamentul se bazează pe contractele de proiectare și execuție semnate efectiv cu antreprenorii până în prezent. Loturile aflate încă în procedură de licitație sau blocate în contestații, cum ar fi tronsonul Târgu Frumos - Lețcani de pe A8, estimat la 5,5 miliarde lei, nu au fost incluse în acest top.

Cel mai scump lot de autostradă din istoria României

Cele mai scumpe loturi de autostradă contractate din România, după valoarea totală a atribuirii, fără TVA, sunt dominate de proiectele de infrastructură grea care traversează zone montane sau dealuri dificile. Ele sunt întâlnite pe autostrăzile A3, A8 sau A1.

Costurile uriașe provin de la lucrările complexe de inginerie prevăzute a fi construite pe loturile de autostradă: de la tuneluri forate și viaducte suspendate la înălțimi impresionante, până la consolidări masive de teren în zone instabile.

Cel mai scump lot de autostradă din istoria României îl reprezintă sectorul Nușfalău - Poarta Sălajului, de 41 de kilometri, din Autostrada A3 Transilvania. Lucrările sunt realizate de asocierea turcă Makyol-Ozaltin pentru 6,62 miliarde lei, fără TVA.

Proiectul include și realizarea Tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 kilometri, proiectat să devină cel mai lung tunel rutier din România. Traseul este completat de o serie de structuri rutiere impresionante necesare traversării reliefului accidentat din județul Sălaj.

6,14 miliarde de lei pentru 38 de km de autostradă

Pe locul doi se află Secțiunea 2A Ditrău - Grințieș din Autostrada Unirii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț. Contractat de Grupul UMB pentru o valoare de 6,14 miliarde de lei, fără TVA, acest lot se întinde pe o lungime de 37,9 kilometri. Reprezintă cel mai scump sector de pe Autostrada Unirii, străbătând o zonă montană extrem de dificilă din Carpații Orientali.

Traseul autostrăzii face legătura între regiunile istorice Transilvania și Moldova, traversând Carpații Orientali prin județele Harghita și Neamț. Proiectul include 19 tuneluri și 63 de poduri și viaducte.

31,5 kilometri pentru 5,97 miliarde lei

Pe locul trei se află secțiunea 2B Grințieș – Pipirig din Autostrada A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț. Contractul a fost atribuit tot asocierii conduse de Grupul UMB pentru o valoare de 5,975 miliarde lei, fără TVA.

Proiectul, de 31,5 km, se află în județul Neamț și include 16 tuneluri și 60 de viaducte/poduri.

Locul 4, ocupat de o secțiune din Sibiu - Pitești

Pe locul patru se află Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni din Autostrada A1 Sibiu – Pitești. Proiectul câștigat de compania WeBuild însumează 37,4 kilometri și o valoare de 5,32 miliarde de lei, fără TVA.

Este cea mai lungă secțiune de pe autostrada montană A1 și include lucrări majore de infrastructură, printre care tunelul Poiana de 1,7 kilometri, ecoducte destinate faunei și numeroase viaducte de mare lungime.

Pe locul 5, alt lot din A8

Pe locul cinci se află lotul 1C Sărățeni – Joseni din secțiunea montană a Autostrăzii Unirii A8 Târgu Mureș - Târgu nemț, cu o lungime de 32,4 kilometri și o valoare de contract de 4,94 miliarde de lei, fără TVA. Proiectul a fost atribuit asocierii formate din Grupul UMB și constructorul bosniac Euro-Asfalt. Traseul prevede construcția a 39 de poduri și pasaje, alături de 3 tuneluri forate, necesare pentru a străpunge relieful montan dificil dintre județele Mureș și Harghita.

Contract finanțat prin SAFE, printre cele mai scumpe loturi de autostradă din România

Pe locul 6 se află tronsonul Moțca – Târgu Frumos din Autostrada Unirii A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni. Proiectul, cu o lungime de 27,1 kilometri, reprezintă o componentă vitală din secțiunea estică a Autostrăzii A8, fiind atribuit pentru execuție Grupului UMB.

Cu o valoare de contract de 4,87 miliarde de lei fără TVA, proiectul beneficiază de finanțare strategică prin programul european SAFE, destinat infrastructurii de transport cu dublă utilizare civilă și militară. Tronsonul include 36 de structuri, poduri sau viaducte, patru tuneluri și trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

4,25 miliarde pentru secțiunea Boița – Cornetu din Autostrada Sibiu - Pitești

A1 (Sibiu – Pitești): Secțiunea 2 (Boița – Cornetu)

Și Secțiunea 2 Boița - Cornetu, din Autostrada A1 Sibiu - Pitești, cu o lungime de 31,33 kilometri, are o valoare contractuală de peste 4 miliarde de lei. Lotul este executat de asocierea Mapa – Cengiz, valoarea contractului fiind de 4,25 miliarde de lei, fără TVA.