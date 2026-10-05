După un deceniu de promisiuni și amânări, șantierul ultimei secțiuni neconstruite din Autostrada Transilvania A3 prinde, în sfârșit, viață. Mai multe imagini surprinse din avion pe sectorul Nușfalău - Poarta Sălajului arată mobilizare în teren pe cel mai scump lot de autostradă din istoria României.

Nușfalău - Poarta Sălajului: „perla coroanei” din A3

Asociația Pro Infrastructură a publicat duminică, 4 octombrie, o filmare făcută din avion pe sectorul Nușfalău - Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania, lot supranumit de aceștia „perla coroanei” din A3. Lucrările sunt realizate de asocierea turcă Makyol-Ozaltin pentru 6,62 miliarde lei, fără TVA. Este considerat cel mai scump contract de infrastructură rutieră semnat vreodată în România ca valoare totală absolută.

Lotul dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, din județul Sălaj, de 41 de kilometri, este ultima secțiune a Autostrăzii Transilvania rămasă de construit între Târgu Mureș și granița cu Ungaria.

Pe șantier pot fi observate, în prezent, mai multe utilaje în lucru.

„După un fluviu de promisiuni lung de peste 10 ani, nenumărate amânări și bâlbe birocratice, o licitație ratată lansată în noiembrie 2020 și anulată în ianuarie 2023, relansată în februarie 2023 și adjudecată de asocierea turcă Makyol-Ozaltin doi ani mai târziu, vedem, în sfârșit, utilajele la lucru pe cei 41 de kilometri dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, ultima secțiune a Autostrăzii Transilvania rămasă de construit între granița cu Ungaria și Târgu Mureș”, au precizat reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Perioada de proiectare nu a fost încă încheiată

În prezent, pe acest lot au loc doar lucrări pregătitoare, precum descărcări arheologice, depozite de materiale, decopertări, organizare de șantier și „un pic de mișcare mai consistentă în zona Crasna”. Reprezentanții ONG-ului atrag atenția că pe lotul Nușfalău - Poarta Sălajului nu a fost încheiată perioada de proiectare.

Potrivit sursei citate, contractul aferent „perlei coroanei” a fost semnat în 10 aprilie 2025 cu asocierea turcă Makyol-Ozaltin, fiind „cel mai scump lot atribuit de CNAIR prin licitație din toate timpurile”. Perioada de proiectare este de 18 luni și cea de execuție 5 ani.

Ordinul de începere a fost emis în 1 august 2025, iar până acum nu s-a dat nicio autorizație de construire. „O așteptăm pe prima (autorizație de construire - n.r.) până la sfârșit de 2026”, potrivit sursei citate.

Lotul cuprinde și cel mai lung tunel rutier din țară

Sectorul Nușfalău - Poarta Sălajului din A3 cuprinde și cel mai lung tunel de autostradă din țară, care urmează să fie construit în Munții Meseș. Este vorba de Tunelul Meseș, care va avea o lungime de 2,89 kilometri și va fi format din două galerii separate, câte una pentru fiecare sens de mers.

Pentru finalizarea completă a traseului dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, estimările actuale merg spre anul 2031. Asociația Pro Infrastructură se așteaptă și la posibile deschideri parțiale, înainte de termen.