Cod galben de vânt puternic și lapoviță la munte. ANM a emis noi alerte meteo: zonele vizate de rafale și ploi în următoarele 24 de ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 13 octombrie 2026, o serie de avertizări meteorologice ce vizează fenomene de instabilitate și o răcire accentuată a vremii. Meteorologii au instituit două atenționări succesive de Cod galben pentru intensificări susținute ale vântului, în paralel cu o informare meteorologică valabilă la nivelul mai multor regiuni din țară.

Conform prognozei emise de specialiști, informarea meteorologică a intrat în vigoare marți, 13 octombrie, la ora 10:00, și rămâne valabilă până miercuri, 14 octombrie, la ora 18:00. În acest interval, vremea va deveni mai rece decât în mod normal pentru această perioadă a anului.

Rafale de până la 80 km/h și precipitații mixte la munte

În intervalul menționat, vântul va prezenta intensificări în Dobrogea, în jumătatea sudică a Moldovei și în estul Munteniei, unde vitezele la rafală vor fi în general de 45...55 km/h. Totodată, pe parcursul zilei de marți, 13 octombrie, intensificări locale ale vântului se vor resimți și în vestul teritoriului, în Banat și Crișana, cu valori de 35...45 km/h.

La munte, vântul va sufla cu o putere considerabilă: în zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură sunt prognozate rafale puternice, de 60...80 km/h.

În plus, la altitudini mari, de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În zonele joase, pe parcursul zilei de marți va continua să plouă moderat cantitativ în cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, unde se vor acumula, pe arii restrânse, cantități de apă de 10...20 l/mp.

Atenționare Cod galben de vânt în două etape

Pe lângă informarea generală, ANM a emis două avertizări succesive de Cod galben din cauza intensificărilor accentuate ale vântului.

Prima alertă Cod galben este valabilă în intervalul 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 10:00. În această perioadă, în cea mai mare parte a Dobrogei vântul va avea intensificări temporare, vitezele la rafală urmând să atingă 50...70 km/h.

Prima alertă Cod galben este valabilă în intervalul 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 10:00. Sursă foto: ANM

A doua etapă a Codului galben intră în vigoare miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00, și este valabilă până la ora 18:00 a aceleiași zile. În acest interval, aria vântului puternic se va extinde, fenomenele urmând să afecteze sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele vor atinge viteze de 50...70 km/h.

A doua etapă a Codului galben intră în vigoare miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00, și este valabilă până la ora 18:00 a aceleiași zile. Sursă foto: ANM