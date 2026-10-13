O colecție de cărți Pokémon, descoperită în pod, i-ar putea aduce o avere unui pensionar din Marea Britanie

Un pensionar din Anglia a găsit 42 de seturi de cărți de colecție Pokémon în podul casei sale, toate în stare impecabilă. Colecția este estimată de o casă de licitații la peste 320.000 de euro.

Colecția Pokémon a fost descoperită în pod

Bărbatul a descoperit o comoară în podul casei sale. Potrivit casei de licitații Ewbank’s din Anglia, citată de Daily Mail, valoarea colecției ar putea ajunge la suma impresionantă de 270.000 de lire sterline, adică aproximativ 320.000 de euro.

După ce a aflat din presă despre vânzarea unei singure cărți Pokémon pentru 6.000 de lire sterline, bărbatul, care a dorit să rămână anonim, a decis să ducă câteva dintre cărțile sale la evaluare. James Spooner, șeful departamentului de cărți de schimb al casei Ewbank’s, a fost uluit de ceea ce a găsit.

„Când am văzut ce avea – toate în stare impecabilă – nu ne-a venit să credem, mai ales că nu știa ce valoare au. Când am aflat că are 42 de seturi complete, am rămas cu gura căscată”, a spus acesta.

O investiție inspirată

Colecționarul a povestit că pasiunea sa pentru aceste cărți a început în anii `90, când fiul său s-a arătat interesat de ele. „Când fiul meu era mic, prin anii 1990, a început să colecționeze și să schimbe cărți la școală. Mi s-au părut interesante și m-am gândit că ar putea fi o investiție bună, a declarat el.

Așa a ajuns să cumpere seturi complete de cărți de la un vânzător din Malaysia, pe eBay.

Primul set pe care l-am cumpărat m-a costat în jur de 300 de lire sterline. Este setul Sky Ridge Charizard, iar Ewbank`s l-a estimat pentru vânzare între 20.000 și 40.000 de lire sterline.

O piață în plină ascensiune

Casa de licitații Ewbank’s organizează licitații dedicate cărților de colecție de cinci ani, cu vânzări totale de peste 1,1 milioane de lire sterline. Totuși, Spooner a subliniat că această colecție pe care casa de licitații o gestionează acum este cea mai valoroasă.

„Aceasta este, fără îndoială, cea mai valoroasă colecție pe care am avut-o până acum, iar prețul ar putea ajunge la aproximativ 270.000 de lire sterline”, a dăugat el.

Cărțile, păstrate în bibliorafturi speciale pentru Pokémon și sigilate, au fost depozitate timp de două decenii în podul casei. După ce fiul său și-a pierdut interesul pentru ele, colecționarul a decis să le păstreze.

„El avea propriile lui cărți, dar pe acestea nu a pus niciodată mâna, din fericire. Oamenii vorbesc deseori despre comori ascunse în pod, dar în cazul meu, asta s-a dovedit a fi adevărat”, a adăugat bărbatul.