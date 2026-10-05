Unsprezece blocuri de locuințe și două clădiri publice din București au fost aprobate pentru intrarea în faza de proiectare și avizare a lucrărilor de consolidare seismică. Se va interveni pe o suprafață de peste 31.000 de metri pătrați.

Unde sunt situate imobilele care intră în consolidare

Primăria Municipiului București (PMB) anunță luni, 5 octombrie, că pentru 13 imobile s-au aprobat deja indicatorii tehnico economici de către consilierii generali, astfel încât se va putea trece la următorul pas.

„11 sunt blocuri de locuințe și două sunt clădiri publice. Și însumează o suprafață desfășurată de peste 31.000 de metri pătrați pe care vom interveni. Șapte sunt la faza de Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, iar șase sunt avansate, la faza de Proiect Tehnic”, precizează PMB.

Cele 11 blocuri de locuință sunt situate în: Str. Sapienței nr. 2A, Piața Alexandru Lahovari nr. 5A, Str. Maria Rosetti nr. 10, Bd. Dacia nr. 43, Calea Dorobanți nr. 10, Str. Mihai Eminescu nr. 173. Piața Pache Protopopescu nr. 11, Str. Blănari nr. 11, Bd. Gheorghe Magheru nr. 27, Str. Mihai Vodă nr. 9-11 (o clădire monument istoric care va fi pusă în siguranță), Str. Fanceză 32.

Cele două clădiri publice sunt situate în str. Franceză nr. 30 și pe Calea Moșilor 92.

Lucrări de 376 milioane de lei

Primăria București precizează că valoarea totală a lucrărilor este de 376 milioane de lei.

„65% din sumă va fi nerambursabilă, prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. Zece din cele 13 clădiri au fost declarate eligibile în programul Ministerului Dezvoltării, pentru 246 milioane de lei. Alte trei clădiri vor fi consolidate cu bani de la bugetul local”, potrivit sursei citate.

Din cele 2.795 de clădiri din București expertizate seismic de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 415 au fost încadrate în clasa I de risc seismic.