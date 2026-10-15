Cu cât vinde Lidl un dovleac de plăcinte și unul pentru Halloween

Pregătirile pentru cea mai înfricoșătoare noapte din an au început deja în marile lanțuri de magazine din România. Ca în fiecare toamnă, Lidl a adus la raft dovlecii speciali pentru sculptat, cunoscuți și sub denumirea de dovleci decorativi de Halloween.

Dovleacul ideal pentru sculptat

Aceștia sunt căutați intens de familiile cu copii, dar și de cei care vor să creeze felinare specifice pentru decorarea casei sau a curții.

Începând de joi, 15 octombrie, un kilogram de dovleac special pentru Halloween se vinde la Lidl cu un preț redus, de 2,99 lei. Față de dovlecii obișnuiți pentru plăcintă, soiurile destinate sculptării au o coajă ușor mai subțire, un interior mai ușor de curățat și o formă rotundă, stabilă, care permite cioplirea rapidă a chipurilor specifice.

Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la câteva detalii esențiale înainte de a-i achiziționa. Un dovleac ideal pentru sculptat trebuie să aibă coaja fermă, fără pete moi sau tăieturi, și o bază dreaptă pentru a nu se răsturna când este așezată lumânarea sau ledul în interior.

Dovleac pentru Halloween, la Lid.l Sursă foto: lidl.ro.

De asemenea, codița trebuie să fie uscată și bine prinsă, indicând un fruct proaspăt recoltat care va rezista mai mult timp.

Pentru ca felinarul sculptat să nu se degradeze rapid, gospodinele și pasionații de decorațiuni folosesc câteva trucuri simple. După golirea miezului, interiorul și marginile tăiate pot fi unse cu puțin dezinfectant sau cu vaselină neutră, măsuri care încetinesc deshidratarea și previn apariția mucegaiului. De asemenea, folosirea unei lumânări cu LED în locul uneia cu flacără deschisă prelungește durata de viață a dovleacului.

Miez dulce și textură cremoasă

În această perioadă, dovleacul plăcintar, cunoscut pentru miezul său dulce și textura cremoasă, a devenit una dintre cele mai căutate opțiuni din raioanele de legume.

În magazinele Lidl, începând de luni, 19 octombrie, un kilogram de dovleac pentru copt se vinde cu 1,69 lei, fiind inclus în campaniile promoționale de sezon ale rețelei germane. Prețul accesibil le atrage pe gospodine care doresc să prepare plăcinte tradiționale, supe creme sau pur și simplu dovleac copt la cuptor cu miere și nucă.

Cum alegi dovleacul pentru gătit

Alegerea unui dovleac plăcintar de calitate necesită puțină atenție. Bucătării îi recomandă pe cei care au o coajă mată, de un oranj intens, fără pete verzi sau urme de lovituri. Un dovleac copt și dulce trebuie să fie greu raportat la dimensiunea sa, semnalând un conținut ridicat de pulpă. De asemenea, codița uscată și lemnoasă reprezintă garanția că fructul a fost cules la maturitate deplină.

Dovleacul pentru plăcintă ajunge la Lidl începând cu 19 octombrie. Sursă foto: lidl.ro.

Diferența dintre dovleacul plăcintar (în formă de pară sau rotund aplatizat) și cel destinat sculpturii decorative este esențială pentru reușita rețetelor. Varietățile culinare au o pulpa mult mai fibroasă, mai puțin apoasă și natural bogată în zaharuri, permițând obținerea unei umpluturi omogene fără adăugarea unei cantități mari de zahăr.