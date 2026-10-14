Ce poți cumpăra de la Lidl cu sub 200 de lei: un coș consistent pentru întreaga familie

Cât de multe produse încap într-un buget de 200 de lei? Pentru a afla, am alcătuit un coș folosind produse disponibile în catalogul Lidl din această săptămână. Selecția include alimente pentru mesele principale, ingrediente de bază pentru gătit, fructe și legume, produse de panificație și câteva gustări pentru momentele de răsfăț.

Rezultatul este un coș de cumpărături variat, potrivit pentru o familie, cu o valoare totală de 198,71 lei. De la preparate care pot deveni baza prânzului sau a cinei, până la produse pentru micul dejun și desert, lista de mai jos arată cum poate fi construit un coș complet fără a depăși pragul de 200 de lei.

Produse pentru mesele de zi cu zi, într-un singur coș

Carne și preparate din carne

Pulpe de pui întregi, 2 kg – 19,80 lei

Cârnați groși de porc, 1 kg – 17,99 lei (reducere de 28% cu Lidl Plus)

(reducere de 28% cu Lidl Plus) Ficat de pui, 500 g – 6,99 lei (reducere de 14%)

(reducere de 14%) Pulpe de pui dezosate cu piele, 1 kg – 24,90 lei (reducere de 25% cu Lidl Plus)

Lactate

Pilos Smântână 20% grăsime, 1 kg – 11,69 lei (reducere de 23% cu Lidl Plus)

(reducere de 23% cu Lidl Plus) Pilos Iaurt natur, 400 g – 2,29 lei (reducere de 20%)

Produse de bază

Belbake Făină albă de grâu superioară tip 000, 1 kg – 1,65 lei (reducere de 17%)

(reducere de 17%) Ulei de floarea-soarelui, 1 l – 7,99 lei

Campo Largo Fasole albă cu bob mediu, 1 kg – 9,99 lei (reducere de 28%)

(reducere de 28%) Combino Penne din griș de grâu dur, 500 g – 2,89 lei (reducere de 23%)

(reducere de 23%) Combino Scoici din paste cu ouă, 400 g – 3,49 lei (reducere de 25%)

(reducere de 25%) Belbake Mălai superior, 1 kg – 1,79 lei (reducere de 18% cu Lidl Plus)

Legume și fructe

Morcovi, 2 kg – 3,98 lei (reducere de 28%)

(reducere de 28%) Apio, 1 buc. – 4,99 lei (reducere de 23%)

(reducere de 23%) Lămâi, 1 kg – 5,49 lei (reducere de 38%)

(reducere de 38%) Mango ready to eat, 2 buc. – 12,99 lei (reducere de 23% cu Lidl Plus)

(reducere de 23% cu Lidl Plus) Cartofi dulci, 1 kg – 5,99 lei (reducere de 33% cu Lidl Plus)

(reducere de 33% cu Lidl Plus) Ceapă roșie, 1 kg – 2,39 lei (reducere de 20%)

(reducere de 20%) Rodii, 2 buc. – 7,98 lei (reducere de 33%)

Panificație

Pâine rustică cu fulgi de cartofi, 400 g – 4,49 lei (reducere de 21%)

(reducere de 21%) Chifle cu fulgi de cartofi, 5 buc. – 5 lei

Mini gogoși, diverse sortimente, 4 buc. – 6 lei

Deserturi și gustări

Maribel Gem extra de căpșuni, 450 g – 7,99 lei (reducere de 20% cu Lidl Plus)

(reducere de 20% cu Lidl Plus) Sondey Biscuiți sandwich cu cremă de cacao, 500 g – 7,99 lei (reducere de 20% cu Lidl Plus)

(reducere de 20% cu Lidl Plus) Fin Carré Ciocolată, 100 g, 3 buc. – 11,97 lei (ofertă 2+1 cu Lidl Plus)

Cu ajutorul produselor din acest coș pot fi pregătite numeroase combinații pentru mesele zilnice: preparate din carne cu garnituri pe bază de legume, supe și ciorbe, paste, mămăligă, sandvișuri sau gustări dulci. În același timp, fructele și legumele completează meniul cu opțiuni proaspete pentru întreaga familie.

Acest exemplu arată că, profitând de ofertele disponibile în catalogul Lidl din această săptămână, un buget de aproximativ 200 de lei poate acoperi o gamă largă de produse de bază și poate oferi suficientă flexibilitate pentru planificarea meselor de acasă.

Ca în fiecare săptămână, Lidl aduce în magazine produse din categorii diverse, de la carne și lactate până la fructe, legume, produse de panificație și articole pentru cămară, la prețuri accesibile.

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