Ce poți cumpăra de la Lidl cu sub 200 de lei: un coș consistent pentru întreaga familie

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Cât de multe produse încap într-un buget de 200 de lei? Pentru a afla, am alcătuit un coș folosind produse disponibile în catalogul Lidl din această săptămână. Selecția include alimente pentru mesele principale, ingrediente de bază pentru gătit, fructe și legume, produse de panificație și câteva gustări pentru momentele de răsfăț.
Rezultatul este un coș de cumpărături variat, potrivit pentru o familie, cu o valoare totală de 198,71 lei. De la preparate care pot deveni baza prânzului sau a cinei, până la produse pentru micul dejun și desert, lista de mai jos arată cum poate fi construit un coș complet fără a depăși pragul de 200 de lei.
Produse pentru mesele de zi cu zi, într-un singur coș
Carne și preparate din carne
Lactate
Produse de bază
Legume și fructe
Panificație
Deserturi și gustări
Cu ajutorul produselor din acest coș pot fi pregătite numeroase combinații pentru mesele zilnice: preparate din carne cu garnituri pe bază de legume, supe și ciorbe, paste, mămăligă, sandvișuri sau gustări dulci. În același timp, fructele și legumele completează meniul cu opțiuni proaspete pentru întreaga familie.
Acest exemplu arată că, profitând de ofertele disponibile în catalogul Lidl din această săptămână, un buget de aproximativ 200 de lei poate acoperi o gamă largă de produse de bază și poate oferi suficientă flexibilitate pentru planificarea meselor de acasă.
Ca în fiecare săptămână, Lidl aduce în magazine produse din categorii diverse, de la carne și lactate până la fructe, legume, produse de panificație și articole pentru cămară, la prețuri accesibile.
Descoperă toate ofertele disponibile în magazinele Lidl aici.
Articol susținut de LIDL România.