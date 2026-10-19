Susține Susține

Un cunoscut YouTuber român a fost controlat timp de nouă luni de ANAF și îi laudă pe inspectori: „Au fost de nota 10”

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
Comentează
YouTuber român controlat de ANAF 9 luni
Totul a început la sfârșitul anului 2025, când Stănciulescu s-a confruntat cu o poprire pe conturile sale bancare, inclusiv pe cel de Revolut. Sursa foto: captură YouTube / BackPackYourLife
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Cătălin Stănciulescu, cunoscut pe YouTube ca BackPackYourLife, a dezvăluit recent experiența sa cu un control ANAF care a durat aproape nouă luni. Într-un videoclip publicat pe canalul său, el a detaliat cum a decurs această investigație fiscală și cum s-a pregătit pentru controlul inspectorilor. Clipul a atras rapid atenția, acumulând peste 69.000 de vizualizări în primele 22 de ore de la publicare. Bărbatul i-a lăudat pe inspectorii Antifraudă, despre care spune că „au fost de nota 10”.

Cuprins:

YouTuberul s-a trezit cu poprire pe conturi și un control de la ANAF

Totul a început la sfârșitul anului 2025, când Stănciulescu s-a confruntat cu o poprire pe conturile sale bancare, inclusiv pe cel de Revolut.

„Era ceva de la ANAF. Eram tot în Kenya când am primit informația respectivă și nu știam ce se întâmplă. Pe urmă am înțeles că era vorba de niște taxe aferente unui contract pe care eu îl avusesem undeva prin 2019”, a explicat acesta.

Potrivit lui, problema a apărut din cauza unor venituri din contracte desfășurate în urmă cu câțiva ani, pentru care nu declarase taxele la timp.

„Au trecut foarte mulți ani și m-am gândit: de ce au venit ei la mine în 2025? Pentru că eu contractul respectiv trebuia să-l plătesc până în 2020, iar până în 2025 sunt acei 5 ani în care ești în afara perioadei de prescripție”, a spus YouTuberul.

Conform unui ghid ANAF citat de portalul Start-up Cafe, termenul de prescripție pentru stabilirea obligațiilor fiscale este de cinci ani, cu excepția cazurilor în care legea dispune altfel, iar acesta începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.

YouTuberul a povestit cum s-a pregătit pentru controlul de la ANAF

După ce a fost notificat de poprirea conturilor, Stănciulescu a plătit suma impusă de Fisc, de aproximativ 3.000 de lei. Ulterior, a început să își revizuiască în detaliu situația fiscală, suspectând că ar putea urma un control mai amplu. În ianuarie 2026, pe când se afla în India, a decis să își verifice documentele fiscale din ultimii cinci ani.

„Hai să mă uit eu în spate, să văd cum sunt actele mele. Doar că am mai găsit niște sume destul de mari pe care nu le declarasem”, a spus el.

Vloggerul s-a asigurat că și-a declarat veniturile restante din anii anteriori

Cu ajutorul unei contabile, vloggerul a început să declare veniturile restante din anii anteriori și să achite taxele și penalitățile aferente.

În acest proces, a identificat venituri nedeclarate din anii 2020, 2021 și 2024. După ce a crezut că totul este în regulă, a fost contactat de inspectorii Antifraudă la finalul lunii februarie 2026, aceștia solicitând documente suplimentare pentru a demara oficial verificarea fiscală.

HtmlCode

Controlul de la ANAF a durat aproape nouă luni

Deși Stănciulescu a colaborat cu inspectorii și a răspuns prompt solicitărilor, durata mare a procesului și intervalele lungi de așteptare între comunicări s-au dovedit a fi o sursă de frustrare.

„Ei îți scriu, tu ești forțat prin lege să le răspunzi într-un termen de X zile, dar din momentul în care tu le răspunzi lor, ei nu sunt forțați să-ți răspundă ție înapoi. Iar asta creează o problemă, pentru că de fiecare dată interacțiunea era extrem, extrem de greoaie”, a explicat el.

Pe parcursul controlului, inspectorii au identificat nereguli în declarațiile fiscale pentru mai mulți ani, inclusiv 2021 și 2024. De asemenea, creatorul de conținut a recunoscut că nu declarase încă veniturile pe anul 2025, având termen până în mai 2026 să facă acest lucru.

În total, Cătălin Stănciulescu a avut șase interacțiuni cu ANAF pe parcursul celor nouă luni de control. Ultima solicitare de documente din partea inspectorilor a venit în martie 2026, însă următorul răspuns oficial a fost primit abia în iulie, ceea ce a prelungit semnificativ durata procesului.

YouTuberul i-a lăudat pe inspectorii de la ANAF

În ciuda dificultăților întâmpinate, vloggerul a avut doar cuvinte de laudă la adresa inspectorilor ANAF.

„Oamenii au fost de nota 10. Deci de nota 10 din punct de vedere al limbajului, din punct de vedere al comportamentului. Absolut tot. N-am niciun fel de comentariu negativ, dar ce trebuie să spun aici este că și eu am fost de nota 10, în sensul că nu am contestat, am înțeles, mi-am plătit amenzile, am făcut absolut tot ceea ce mi s-a cerut”, a subliniat el.

În plus, YouTuberul a remarcat că procedura s-a încheiat mai rapid datorită colaborării sale și a atitudinii deschise. Totuși, el a sugerat ca ANAF să angajeze mai mulți inspectori pentru a reduce durata verificărilor și pentru a îmbunătăți comunicarea cu contribuabilii.

„Eu am făcut clipul ăsta pentru că m-am simțit extrem de relaxat și m-am simțit extrem de bine. Știam că n-am nicio problemă majoră acolo, adică nu era nimica nașpa, dar vrei să scapi de treaba asta. Nu interacționezi de multe ori în viață cu acest sistem și, când interacționezi cu el, cu această situație, vrei să scapi cât mai repede, să fii clean”, a concluzionat Stănciulescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: ANAF taxe Youtube
Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Unica.ro
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Gsp.ro
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Gsp.ro
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Parteneri
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
ALTE ȘTIRI
Un tren operat de CFR Călători staționează în gară
Știri România
19 oct.
Cum se modifică mersul trenurilor odată cu trecerea la ora de iarnă 2026. Anunțul făcut de CFR Călători
Un tractor roșu care a arat un lan de grâu și a strâns pe un câmp din România
Știri România
19 oct.
Cum vor putea fermierii să achiziționeze terenuri agricole prin leasing fără a plăti suma integrală de la început
Parteneri
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Adevarul.ro
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Guțea la FCSB? “Gigi Becali va încerca, probabil, să-l transfere, dar talentatul puști are o mare problemă!” Editorial Ștefan Beldie
Fanatik.ro
Guțea la FCSB? “Gigi Becali va încerca, probabil, să-l transfere, dar talentatul puști are o mare problemă!” Editorial Ștefan Beldie
Breșa OpenCode a adus unor utilizatori taxări de peste 1.000 de dolari. Ce chei trebuie înlocuite
Financiarul.ro
Breșa OpenCode a adus unor utilizatori taxări de peste 1.000 de dolari. Ce chei trebuie înlocuite
Parteneri
Superliga.ro
Iarba verde de acasă
Superliga.ro
Univ. Craiova - Farul 2-0. 5 to go
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Andra și Cătălin Măruță | sursa foto: PRO TV
Stiri Mondene
19 oct.
Ce a învățat-o Niculina Stoican pe Andra să facă la începutul relației cu Cătălin Măruță: „N-am mai zis asta la nimeni”
Amalia Enache
Exclusiv
Stiri Mondene
19 oct.
Ce spune Amalia Enache despre intervenții estetice: „Mă tem de orice modificare”
Parteneri
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.libertatea.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Cea mai nouă relație din tenisul românesc: „Să nu îmi puneți microfoane când sunt în lojă la meciurile lui!”
Parteneri
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Mediafax.ro
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
Observatornews.ro
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
Kanald.ro
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
POLITIC
Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta
Politică
19 oct.
Kelemen Hunor l-a atenționat pe Luca Niculescu înaintea votului din Parlament: „Are 6 luni de zile fără moțiune de cenzură”
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
LiveText
Politică
19 oct.
S-a încheiat prima zi a audierilor miniștrilor Guvernului Luca Niculescu. Avize favorabile pe bandă rulantă
Parteneri
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Ziaruldeiasi.ro
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii copilului-erou care a încercat să își apere profesoara
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii copilului-erou care a încercat să își apere profesoara
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Spotmedia.ro
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Ultimele știri
Știri România
19 oct.
Acces interzis pe Facebook, Instagram și TikTok în România pentru copiii sub 14 ani, proiect de lege după atacul de la școala din Bistrița
Știri Externe
19 oct.
Val de violențe în Italia: Guvernul Meloni trimite 500 de militari la Milano pentru operațiunea „Strade Sicure”
Infrastructura
19 oct.
Prejudicii de peste 22 milioane de lei la Centurile Comarnic și Mizil, stabilite de un audit al Curții de Conturi: Ce spune CJ Prahova
Știri România
19 oct.
Un cunoscut YouTuber român a fost controlat timp de nouă luni de ANAF și îi laudă pe inspectori: „Au fost de nota 10”
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
19 oct.
Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027 după modificarea jalonului PNRR
Lifestyle
19 oct.
Horoscop 20 octombrie 2026. Peștii au de ales între nesiguranță permanentă sau atitudine constructivă, deschisă la nou
Analiză
Politică
19 oct.
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
Știri Locale
19 oct.
Un elev și-a înjunghiat profesoara și un coleg la Școala Ștefan cel Mare, în Bistrița. Agresorul e în clasa a VII-a
Fettuccini carbonara la restaurantul Panza's, în Saratoga Springs, New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
19 oct.
Alimentul ieftin care se prepară în doar câteva minute și i-a cucerit pe români: 7 din 10 oameni îl consumă săptămânal
Monede vechi din aur roman
Lifestyle
19 oct.
Comoară din aur roman găsită de doi arheologi amatori, cu peste 140 de monede vechi de o valoare uriașă
Un grup de protestatari a spart geamurile magazinului Louis Vuitton din Paris, duminică, 18 octombrie. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
19 oct.
Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted: „Anunțurile suspecte au fost eliminate”
Orionide 2026 - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
19 oct.
Orionide 2026: când se văd și unde poți observa ploaia de meteori în România
O imagine cu un cuplu care savurează o băutură la o terasă din Paris, lângă Arcul de Triumf, în timpul protestelor violente, a devenit virală. Sursă foto: Captură video/ Facebook /CBS News.
Lifestyle
19 oct.
Imagine virală în timpul protestelor din Paris: în ciuda haosului din jur, un cuplu savurează liniștit o băutură la terasă, lângă Arcul de Triumf
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 oct.
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
Un câine și o pisică stând îmbrățișati
Lifestyle
15 oct.
Cum introduci o pisică nouă într-o casă în care există deja un câine sau o altă pisică
De ce se ia tensiunea la mâna stângă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce se ia tensiunea la mâna stângă
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Colaj atacator Bistrița
Analiză
Știri România
19 oct.
Atacul de la Bistrița, inspirat de un asalt similar petrecut în Rusia. Radicalism de tip „Groyper Army” în mesajele agresorului de 13 ani, care căuta să înjunghie un coleg de etnie romă
Dunărea a scăzut sub cota critică de siguranță Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Știri România
19 oct.
Dunărea a scăzut sub cota critică de siguranță. Reacțiile Nuclearelectrica şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Foto: Damen Shipyards
Știri România
19 oct.
Damen a contestat licitația prin care Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia
Odată cu Ilie Bolojan, a plecat și Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului din iulie 2025. Foto: Hepta
Știri România
19 oct.
Ilie Bolojan, bilanț la plecarea din funcția de premier, după un an și 4 luni: „Am preluat o țară cu spatele la zid. PSD a blocat reformele care afectau interese puternice”. Ce lasă Guvernului Luca Niculescu
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
18 oct.
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu