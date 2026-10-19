Un cunoscut YouTuber român a fost controlat timp de nouă luni de ANAF și îi laudă pe inspectori: „Au fost de nota 10”

Cătălin Stănciulescu, cunoscut pe YouTube ca BackPackYourLife, a dezvăluit recent experiența sa cu un control ANAF care a durat aproape nouă luni. Într-un videoclip publicat pe canalul său, el a detaliat cum a decurs această investigație fiscală și cum s-a pregătit pentru controlul inspectorilor. Clipul a atras rapid atenția, acumulând peste 69.000 de vizualizări în primele 22 de ore de la publicare. Bărbatul i-a lăudat pe inspectorii Antifraudă, despre care spune că „au fost de nota 10”.

YouTuberul s-a trezit cu poprire pe conturi și un control de la ANAF

Totul a început la sfârșitul anului 2025, când Stănciulescu s-a confruntat cu o poprire pe conturile sale bancare, inclusiv pe cel de Revolut.

„Era ceva de la ANAF. Eram tot în Kenya când am primit informația respectivă și nu știam ce se întâmplă. Pe urmă am înțeles că era vorba de niște taxe aferente unui contract pe care eu îl avusesem undeva prin 2019”, a explicat acesta.

Potrivit lui, problema a apărut din cauza unor venituri din contracte desfășurate în urmă cu câțiva ani, pentru care nu declarase taxele la timp.

„Au trecut foarte mulți ani și m-am gândit: de ce au venit ei la mine în 2025? Pentru că eu contractul respectiv trebuia să-l plătesc până în 2020, iar până în 2025 sunt acei 5 ani în care ești în afara perioadei de prescripție”, a spus YouTuberul.

Conform unui ghid ANAF citat de portalul Start-up Cafe, termenul de prescripție pentru stabilirea obligațiilor fiscale este de cinci ani, cu excepția cazurilor în care legea dispune altfel, iar acesta începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.

YouTuberul a povestit cum s-a pregătit pentru controlul de la ANAF

După ce a fost notificat de poprirea conturilor, Stănciulescu a plătit suma impusă de Fisc, de aproximativ 3.000 de lei. Ulterior, a început să își revizuiască în detaliu situația fiscală, suspectând că ar putea urma un control mai amplu. În ianuarie 2026, pe când se afla în India, a decis să își verifice documentele fiscale din ultimii cinci ani.

„Hai să mă uit eu în spate, să văd cum sunt actele mele. Doar că am mai găsit niște sume destul de mari pe care nu le declarasem”, a spus el.

Vloggerul s-a asigurat că și-a declarat veniturile restante din anii anteriori

Cu ajutorul unei contabile, vloggerul a început să declare veniturile restante din anii anteriori și să achite taxele și penalitățile aferente.

În acest proces, a identificat venituri nedeclarate din anii 2020, 2021 și 2024. După ce a crezut că totul este în regulă, a fost contactat de inspectorii Antifraudă la finalul lunii februarie 2026, aceștia solicitând documente suplimentare pentru a demara oficial verificarea fiscală.

Controlul de la ANAF a durat aproape nouă luni

Deși Stănciulescu a colaborat cu inspectorii și a răspuns prompt solicitărilor, durata mare a procesului și intervalele lungi de așteptare între comunicări s-au dovedit a fi o sursă de frustrare.

„Ei îți scriu, tu ești forțat prin lege să le răspunzi într-un termen de X zile, dar din momentul în care tu le răspunzi lor, ei nu sunt forțați să-ți răspundă ție înapoi. Iar asta creează o problemă, pentru că de fiecare dată interacțiunea era extrem, extrem de greoaie”, a explicat el.

Pe parcursul controlului, inspectorii au identificat nereguli în declarațiile fiscale pentru mai mulți ani, inclusiv 2021 și 2024. De asemenea, creatorul de conținut a recunoscut că nu declarase încă veniturile pe anul 2025, având termen până în mai 2026 să facă acest lucru.

În total, Cătălin Stănciulescu a avut șase interacțiuni cu ANAF pe parcursul celor nouă luni de control. Ultima solicitare de documente din partea inspectorilor a venit în martie 2026, însă următorul răspuns oficial a fost primit abia în iulie, ceea ce a prelungit semnificativ durata procesului.

YouTuberul i-a lăudat pe inspectorii de la ANAF

În ciuda dificultăților întâmpinate, vloggerul a avut doar cuvinte de laudă la adresa inspectorilor ANAF.

„Oamenii au fost de nota 10. Deci de nota 10 din punct de vedere al limbajului, din punct de vedere al comportamentului. Absolut tot. N-am niciun fel de comentariu negativ, dar ce trebuie să spun aici este că și eu am fost de nota 10, în sensul că nu am contestat, am înțeles, mi-am plătit amenzile, am făcut absolut tot ceea ce mi s-a cerut”, a subliniat el.

În plus, YouTuberul a remarcat că procedura s-a încheiat mai rapid datorită colaborării sale și a atitudinii deschise. Totuși, el a sugerat ca ANAF să angajeze mai mulți inspectori pentru a reduce durata verificărilor și pentru a îmbunătăți comunicarea cu contribuabilii.