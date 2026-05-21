Ce este Declarația unică 2026

Declarația unică 2026 este formularul 212 prin care persoanele fizice declară la ANAF veniturile obținute din alte surse decât salariile. Documentul este utilizat pentru raportarea veniturilor realizate în anul 2025 și pentru calcularea obligațiilor fiscale, precum impozitul pe venit, contribuția la sănătate (CASS) și contribuția la pensii (CAS), acolo unde este cazul.

Formularul trebuie depus de persoanele care obțin venituri din activități independente, PFA, chirii, investiții, drepturi de autor, activități agricole sau alte surse extrasalariale. Declarația unică poate fi completată și transmisă online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), dar și în format fizic, la sediile ANAF sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Prin intermediul acestui document, contribuabilii declară atât veniturile realizate, cât și estimările pentru anul în curs, în funcție de categoria de venit obținută.

Cine depune Declarația unică – formularul 212

Formularul 212, cunoscut drept „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, trebuie completat și depus de persoanele care au obținut în anul 2025 venituri sau pierderi din România și/sau din străinătate, individual ori în asociere, pentru care se datorează impozit și contribuții sociale conform Codului fiscal.

Declarația este necesară și pentru persoanele care aleg în anul 2026 să plătească voluntar contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Formularul se completează în funcție de fiecare sursă și categorie de venit și poate fi depus atât de contribuabil, cât și de un împuternicit sau curator fiscal desemnat conform legii.

Contribuabilii au obligația să completeze documentul corect, integral și cu bună-credință, folosind informațiile corespunzătoare situației lor fiscale. Detalii suplimentare despre cine trebuie să depună declarația și modul de completare al formularului se regăsesc în instrucțiunile publicate de ANAF.

Cum se depune Declaratia unica D212

Declarația unică poate fi depusă în format tipărit, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire, împreună cu anexele necesare, dacă este cazul. Formularul este oferit gratuit contribuabililor, iar data depunerii este considerată fie data înregistrării la ANAF, fie data expedierii prin poștă.

Potrivit Codului de procedură fiscală, organul fiscal competent este administrația financiară în raza căreia contribuabilul are domiciliul fiscal sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în România. Pentru persoanele fără domiciliu fiscal în țară, competența revine organului fiscal desemnat pentru administrarea contribuabililor persoane fizice nerezidente.

Cum se depune online Declarația unică D212

Declarația unică poate fi transmisă și online, prin mijloace electronice de comunicare la distanță, conform legislației în vigoare. Contribuabilii au la dispoziție două variante: prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual” (SPV) sau prin platforma e-guvernare.ro, folosind semnătură electronică calificată.

În cadrul SPV, ANAF oferă și funcția de precompletare automată a Declarației Unice D212, care permite completarea mai rapidă a formularului cu date deja existente în evidențele fiscale. Astfel, contribuabilii pot verifica și actualiza informațiile înainte de depunerea declarației.

Când se depune Declarația unică și care e termenul limită pentru depunere?

Declarația unică trebuie depusă cel târziu până la 25 mai 2026, inclusiv, pentru declararea veniturilor obținute în anul 2025 și pentru calcularea impozitului anual și a contribuțiilor sociale datorate. În același timp, persoanele care aleg să achite voluntar contribuția la sănătate (CASS) pot transmite formularul în orice moment pe parcursul anului 2026.

Cum se completează corect Declarația unică D212?

Declarația unică D212 trebuie completată cu atenție, în funcție de tipul veniturilor obținute de contribuabil. Formularul include datele de identificare ale persoanei fizice, informații despre veniturile realizate în anul anterior, dar și secțiuni dedicate calculării impozitului pe venit și contribuțiilor sociale datorate.

Contribuabilii trebuie să selecteze categoria de venit corespunzătoare — precum activități independente, chirii, investiții, drepturi de autor sau activități agricole — și să completeze sumele obținute pentru fiecare sursă de venit. În funcție de plafonul anual și de situația fiscală, formularul stabilește automat obligațiile privind CAS și CASS.

ANAF pune la dispoziție în Spațiul Privat Virtual (SPV) funcția de precompletare automată a Declarației Unice D212, care poate include anumite informații deja existente în evidențele fiscale. După verificarea și completarea datelor, declarația poate fi transmisă online prin SPV sau prin platforma e-guvernare.ro, cu semnătură electronică.

Model completare Declarație Unică 2026

Pentru depunerea online a formularului 212 în Spațiul Privat Virtual (SPV), contribuabilii trebuie să completeze următoarele secțiuni:

1. Date de identificare

nume și prenume;

CNP;

adresă de domiciliu;

telefon și e-mail.

2. Selectarea tipului de venit

În formular se bifează categoria corespunzătoare:

activități independente;

chirii;

investiții;

drepturi de autor;

activități agricole etc.

3. Completarea veniturilor realizate

Exemplu:

venit din chirii în 2025: 24.000 lei;

venit net calculat automat de formular;

impozit pe venit: 10%.

4. Stabilirea contribuțiilor sociale

Sistemul verifică automat dacă este depășit plafonul pentru:

CASS (sănătate);

CAS (pensie), unde este cazul.

5. Verificare și transmitere

După completare:

se apasă „Validează”;

se verifică eventualele erori;

formularul se semnează și se transmite online.

În SPV există și funcția de precompletare automată a Declarației Unice D212, care poate introduce automat anumite date fiscale existente deja în evidențele ANAF.

Cum poate fi corectată Declarația Unică D212

Declarația Unică 212 poate fi corectată de contribuabili ori de câte ori informațiile declarate anterior nu mai corespund situației fiscale reale. Modificările se fac prin depunerea unei declarații rectificative, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

Rectificarea se realizează folosind același formular 212, prin bifarea secțiunilor „Declarație rectificativă privind Capitolul I” și/sau „Declarație rectificativă privind Capitolul II”, în funcție de datele care trebuie actualizate. Contribuabilul trebuie să completeze din nou toate informațiile din capitolul rectificat, inclusiv cele care rămân neschimbate față de declarația inițială.

În cazul în care modificările sunt făcute ca urmare a unei notificări de conformare primite de la ANAF, trebuie bifată și căsuța corespunzătoare din formular. Totodată, declarația nu mai poate fi depusă sau modificată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Dacă formularul este depus în aceste condiții speciale, contribuabilul trebuie să indice temeiul legal și să completeze corespunzător rubricile dedicate din declarație.

Ce se întâmplă dacă nu depui Declarația unică D212

Persoanele care nu depun Declarația unică D212 în termenul stabilit de ANAF riscă amenzi contravenționale și pot fi obligate să achite penalități și dobânzi pentru taxele neachitate la timp. Potrivit Codului de procedură fiscală, amenda pentru nedepunerea declarației poate ajunge între 50 și 500 de lei, în funcție de situație.

În plus, ANAF poate transmite notificări de conformare și poate stabili din oficiu obligațiile fiscale dacă veniturile nu sunt declarate. În cazul întârzierilor mari sau al unor diferențe constatate la verificări, contribuabilii pot acumula sume suplimentare de plată din penalități și accesorii fiscale.