Dunărea a secat dramatic, se fac măsurători de urgență pe teren. Debitul fluviului este de trei ori mai mic decât cel normal

Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1.230 mc/s, mult sub media multianuală de 3.900 mc/s, potrivit unui anunţ făcut miercuri de Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), citat de News.ro.

Pentru a analiza situaţia hidrologică reală, specialiştii instituţiei efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obţinute în teren cu cele înregistrate de staţiile hidrometrice şi cu prognozele oficiale.

„Specialiştii de la Apele Române Jiu - SGA Mehedinţi au efectuat, ieri, o nouă serie de măsurători pe Dunăre, la Orşova, pentru determinarea debitului real al fluviului. Rezultatele celor două traversări efectuate în secţiunea de măsurare au indicat: Cotă: 252 cm. Debit mediu măsurat: 1.230 mc/s”, au transmis reprezentanţii Apelor Române Jiu.

Aceştia subliniază importanţa măsurătorilor directe mai ales în perioadele în care nivelurile Dunării sunt scăzute, ca în prezent. Procedurile sunt esenţiale pentru monitorizarea evoluţiei debitelor, validarea datelor din staţiile de monitorizare şi fundamentarea prognozelor hidrologice.

În plus, aceste măsurători contribuie la evaluarea condiţiilor pentru navigaţie, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă şi irigaţii, precum şi pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice.

„Specialiştii Apelor Române Jiu din cadrul Serviciului Hidrologie - Formaţia Măsurători Hidrologice pe Fluviul Dunărea al SGA Mehedinţi efectuează traversări succesive ale secţiunii de măsurare şi utilizează echipamente hidrometrice moderne pentru determinarea vitezelor de curgere şi a debitului. Datele obţinute sunt analizate şi corelate cu nivelurile înregistrate în secţiunea respectivă, rezultând o imagine cât mai exactă a cantităţii de apă care se deplasează prin albia Dunării”, au mai precizat aceştia, conform News.ro.