Dunărea și râurile României, sub mediile normale în această toamnă. Debitele ar putea coborî sub 30% în unele zone

Debitul Dunării la intrarea în România, în zona Baziaș, va rămâne sub media multianuală în următoarele trei luni, iar regimul hidrologic al râurilor interioare va fi sub normal, conform prognozei publicate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

În luna octombrie 2026, debitele râurilor interioare sunt estimate la valori între 30% și 50% din mediile multianuale, cu excepția bazinelor hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Prahova, Oltului superior și Bistriței, unde acestea s-ar putea situa între 50% și 80%. În schimb, în bazinele Râmnicu Sărat, Bârlad și pe râurile din Dobrogea, valorile vor fi sub 30% din mediile lunare, conform datelor INHGA.

Situația este similară și în luna noiembrie 2026, când debitele vor rămâne între 30% și 50% din mediile multianuale lunare, cu creșteri până la 80% pe râurile din bazinele Vișeu, Someșul Mare, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Prahova, precum și în bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Bistriței. Totuși, râurile din Râmnicu Sărat, Bârlad și Dobrogea vor continua să înregistreze debite sub 30%.

În decembrie 2026, debitele majorității râurilor vor atinge valori între 50% și 80% din media multianuală. Scăderi mai semnificative, între 30% și 50%, sunt prognozate pentru zonele Crasna, Barcău, Crișuri, Vedea, Argeș, Râmnicu Sărat, Putna, Prut, dar și în bazinele mijlocii și inferioare ale Buzăului, Trotușului, Moldovei și Sucevei, precum și în bazinul inferior al Oltului (mai puțin Oltețul) și râurile din Dobrogea. În bazinul Bârladului, debitele ar putea scădea chiar sub 30% din mediile multianuale.

În plus, în luna decembrie, hidrologii avertizează asupra formării primelor depuneri de gheață, precum gheață la maluri și năboi, în bazinele superioare ale râurilor Bistrița, Mureș, Olt și pe unele râuri mici din centrul și nordul țării.