Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat executarea prin pluton de execuție a lui Nidal Hasan, fostul psihiatru militar care a ucis 13 persoane și a rănit alte peste 30 în baza Fort Hood în anul 2009. Hotărârea marchează prima aplicare a pedepsei capitale de către armata americană în ultimii 63 de ani, relatează AFP.

Ordinul prezidențial vine în urma unei recomandări oficiale transmise de secretarul apărării, Pete Hegseth.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat decizia într-un mesaj publicat pe rețeaua X, menționând că secretarul armatei urmează să stabilească data exactă și locul unde va fi pusă în aplicare pedeapsa capitală.

Un atac inspirat de rețeaua teroristă Al-Qaeda

Nidal Hasan, un american de origine palestiniană născut pe teritoriul Statelor Unite, a fost condamnat la moarte de un juriu militar în anul 2013, după ce a fost găsit vinovat de comiterea masacrului motivat de ideologia radicală islamistă.

În timpul procesului, fostul maior și psihiatru militar a ales să se apere singur. El a refuzat să aducă martori în favoarea sa, nu a depus mărturie și nu a negat niciuna dintre acuzațiile aduse.

La acea dată, avocații desemnați de instanță au menționat că Hasan părea să își dorească în mod intenționat aplicarea pedepsei supreme pentru a deveni martir.

Atacul s-a petrecut la 5 noiembrie 2009, în interiorul unui centrului medical al vastei baze militare Fort Hood din statul Texas — un spațiu utilizat intensiv pentru pregătirea și mobilizarea trupelor americane trimise în Irak și Afganistan.

Hasan a deschis focul asupra militarilor, ucigând 12 soldați și un civil, în timp ce alți 30 de oameni au fost răniți. Carnagiul a fost oprit doar după ce atacatorul a fost împușcat și rămas parțial paralizat în urma intervenției unui ofițer de poliție civil.

Ancheta realizată de autoritățile militare a scos la iveală faptul că Nidal Hasan se opunea vehement prezenței armatei americane în țările musulmane.

Mai mult, anchetatorii au descoperit că acesta comunicase intensiv în mediul online cu radicalul Anwar al-Awlaki, cleric de origine americană afiliat rețelei Al-Qaeda, eliminat ulterior de o dronă americană în Yemen.

Prima execuție dictată de un tribunal militar american din 1961

Decizia aprobată de Donald Trump este una cu un puternic caracter istoric, reprezentând prima execuție pusă în aplicare de armata americană de la eliminarea condamnatului John A. Bennett în anul 1961.

Deși atacurile armate soldate cu victime reprezintă o problemă frecventă în spațiul public din Statele Unite, incidentele violente de o asemenea gravitate comise chiar în interiorul unităților militare de securitate rămân extrem de rare.

Istoricul ultimilor ani consemnează doar câteva evenimente tragice similare pe teritoriul unităților americane. În 2025, un soldat a deschis focul la o bază militară din statul Georgia, rănind cinci colegi înainte de a fi neutralizat.

În 2019, un marinar a ucis două persoane la o bază din Hawaii, iar în același an, un student militar din Arabia Saudită a împușcat mortal trei persoane la o bază din Florida.