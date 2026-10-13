El Nino a doborât un nou record de temperatură, cu câteva luni înainte de a ajunge la intensitate maximă: „Fără precedent în istorie”

Fenomenul El Niño din 2026 a atins niveluri fără precedent, cu câteva săptămâni înainte de vârful așteptat în decembrie, potrivit BBC. Experții de la Biroul de Meteorologie al Australiei (BOM) au confirmat că temperaturile medii săptămânale la suprafața mării în Pacificul central sunt cele mai ridicate înregistrate vreodată.

Recorduri climatice fără precedent

În septembrie 2026, oamenii de știință au constatat noi recorduri ale temperaturilor zilnice la suprafața mării în Pacificul central-estic, depășindu-le pe cele din timpul El Niño din 2015. Temperaturile au trecut pentru prima dată de 30°C în anumite zone ale Pacificului tropical, iar anomaliile termice ale apei de suprafață și căldura subsolului mării s-au situat, de asemenea, la niveluri record.

„În prezent, asistăm la un fenomen El Niño fără precedent în istoria lumii”, a declarat Dr. Zeke Hausfather, specialist în climă la Berkeley Earth. Datele săptămânale BOM, disponibile din 2008, arată că temperaturile actuale au depășit valorile maxime consemnate în decembrie 2015, când a avut loc unul dintre cele mai intense episoade El Niño din istorie.

Rolul schimbărilor climatice

El Niño este un fenomen natural care apare odată la doi până la șapte ani și durează aproximativ un an. Totuși, încălzirea globală indusă de activitățile umane contribuie la creșterea temperaturilor oceanice, complicând estimarea impactului real al acestui fenomen. Pentru a compensa acest efect, cercetătorii australieni și americani utilizează un nou indice, numit RONI (Relative Oceanic Niño Index), ce permite comparații mai precise cu evenimentele istorice.

„Intensitatea fenomenului El Niño din acest an se extinde dincolo de regiunea tradițională El Niño”, a explicat Dr. Hausfather. În plus, comparativ cu episoadele din 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998 și 2015-2016, căldura oceanică este acum mult mai răspândită, incluzând regiuni precum Golful Mexic. Deși o parte a acestui fenomen poate fi atribuită încălzirii pe termen lung, oamenii de știință spun că există și alți factori în joc.

Impacturi globale anticipate

Consecințele acestui fenomen climatic extrem au început deja să se resimtă în întreaga lume. Secete severe și inundații au fost raportate în regiuni precum Africa de Est și Asia-Pacific, iar Organizația Meteorologică Mondială (OMM) avertizează că aceste condiții cresc riscurile pentru securitatea alimentară. În mod istoric, anii marcați de El Niño sunt mai calzi decât cei neutri, iar această tendință, combinată cu schimbările climatice, ar putea transforma 2026 în unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată.

Evenimentele anterioare, cum ar fi El Niño din 1997-1998 și cel din 2015-2016, au provocat secete severe, incendii de vegetație în Asia de Sud-Est și crize umanitare majore în Africa de Sud. De asemenea, fenomenele El Niño tind să suprime formarea uraganelor în Atlantic, dar intensifică activitatea cicloanelor tropicale în Pacific, un efect deja observat în acest an.

Prognoze pentru decembrie 2026

Conform Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu și Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA, El Niño va atinge apogeul în decembrie. „Ultimele proiecții sunt uimitoare”, a declarat Dr. Hausfather. „Este probabil să stabilim noi recorduri cu o valoare remarcabilă”.