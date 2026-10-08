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El Nino se intensifică și ar putea doborî un record vechi din 1950. Specialiștii avertizează că va persista și în 2027

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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El Nino e activ și crește: când ar putea deveni foarte puternic Foto: Profimedia
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Fenomenul El Nino se intensifică rapid și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice episoade înregistrate din 1950 până în prezent. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că temperatura apei dintr-o regiune a Oceanului Pacific ar putea ajunge cu 3,7°C peste normal, depășind recordul anterior de 2,6°C. Fenomenul este așteptat să atingă intensitatea maximă în decembrie 2026 și să persiste până în februarie 2027, crescând riscul de secetă, inundații și temperaturi extreme în numeroase regiuni ale lumii, potrivit News.ro.

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El Nino ar putea deveni cel mai puternic episod înregistrat din 1950

Organizația Meteorologică Mondială, agenție specializată a ONU, a publicat joi, 8 octombrie 2026, o nouă prognoză privind evoluția fenomenului El Nino, care influențează temperaturile și precipitațiile la nivel mondial. Potrivit experților, încălzirea apelor din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial va continua în următoarele luni, urmând să atingă nivelul maxim în decembrie.

Actualul episod El Nino, declarat în iunie, s-a intensificat puternic în timpul verii, dar cele mai recente observații indică o creștere rapidă a temperaturilor oceanului, iar OMM a avertizat că fenomenul ar putea deveni unul dintre cele mai intense episoade observate cel puțin din 1950. Conform prognozelor, probabilitatea ca El Nino să continue până în februarie 2027 este de aproape 100%.

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Estimarea este rezultatul analizelor realizate de 13 centre naționale și internaționale de prognoză climatică, ce folosesc informații transmise în timp real de sateliți, balize oceanografice și instrumente meteorologice. Specialiștii au ajuns la concluzii apropiate, ceea ce explică nivelul foarte ridicat de încredere în persistența fenomenului până la începutul anului viitor.

Temperatura apei din Pacific ar putea ajunge cu 3,7°C peste normal

Noul raport arată o creștere accelerată a temperaturii apei într-o anumită zonă a Oceanului Pacific, cunoscută sub numele de Nino 3.4, regiune monitorizată permanent pentru a determina intensitatea fenomenului El Nino. În iunie 2026, temperatura medie a apei din zona respectivă era cu 1,6°C mai ridicată decât valoarea normală de referință. Două luni mai târziu, în august, diferența ajunsese deja la 2,5°C.

Pentru perioada octombrie-decembrie 2026, modelele climatice indică o abatere medie sezonieră de aproximativ 3,7°C, cu un maxim al fenomenului în jurul lunii decembrie. Dacă această prognoză se confirmă, ar fi depășit recordul anterior, de 2,6°C, înregistrat între noiembrie 2015 și ianuarie 2016. OMM precizează că valoarea prognozată ar reprezenta cel mai ridicat nivel de la începutul observațiilor.

Fenomenul crește riscul de secetă și inundații

Potrivit raportului OMM, intensificarea fenomenului va modifica și circulația atmosferică, și distribuția precipitațiilor în mai multe regiuni ale lumii. Unele zone ar putea înregistra ploi peste media obișnuită, în timp ce altele se pot confrunta cu secetă și temperaturi foarte ridicate. Pentru perioada octombrie-decembrie 2026, prognoza indică precipitații mai abundente în centrul și estul Pacificului ecuatorial, în Cornul Africii, în anumite regiuni din Asia Centrală și de Est, în zone din America de Nord și în sud-estul Americii de Sud.

În schimb, probabilitatea unor precipitații sub normal este mai mare în subcontinentul indian, în sudul Americii Centrale, în anumite regiuni din Caraibe și în nord-vestul Americii de Sud, iar riscurile sunt importante mai ales pentru agricultură, aprovizionarea cu apă și comunitățile care depind de precipitațiile sezoniere.

În America Centrală, seceta afectează deja terenurile agricole, reduce recoltele și provoacă pierderi în sectorul creșterii animalelor, potrivit News.ro. Și în India, modificările puternice ale musonului reprezintă o amenințare pentru culturile agricole. OMM subliniază că intensitatea mare a fenomenului nu înseamnă că toate regiunile vor fi afectate în același fel. Efectele depind de poziția geografică, de anotimp și de alți factori climatici.

De ce un El Nino foarte puternic poate contribui la temperaturi record

El Nino este un fenomen climatic natural, caracterizat prin încălzirea periodică a apelor din partea centrală și estică a Pacificului ecuatorial. Aceste modificări influențează circulația atmosferei și pot afecta vremea la mii de kilometri distanță. Un episod puternic poate favoriza creșterea temperaturii medii globale, deoarece o parte din energia termică acumulată în ocean ajunge să fie transferată către atmosferă.

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OMM avertizează că fenomenul natural se suprapune peste încălzirea climatică provocată de activitățile umane, amplificând unele riscuri asociate temperaturilor extreme. Luna august 2026 a fost cea mai caldă lună august înregistrată vreodată, conform datelor serviciului european Copernicus, ale Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA) și ale NASA.

Tot în august, temperatura medie globală a suprafeței oceanelor a atins cel mai ridicat nivel observat până în prezent. Aceste condiții pot influența evoluția fenomenului El Nino în lunile următoare, iar pentru perioada octombrie-decembrie, OMM anticipează o probabilitate foarte mare ca temperaturile să depășească valorile normale în regiuni întinse ale globului.

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Tags: Schimbări climatice vreme Prognoza meteo
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