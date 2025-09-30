Cum s-a petrecut tragedia din județul Neamț unde două femei au fost înjunghiate

O tragedie șocantă a zguduit o familie din județul Neamț. O tânără de 20 de ani a fost ucisă, iar mama ei de 37 de ani a fost grav rănită într-un atac cu cuțit. Incidentul a avut loc marți, în curtea locuinței victimelor.

Agresiunea s-a petrecut în jurul orei 12.30, când un tânăr de 23 de ani a înjunghiat cele două femei. Atacatorul, identificat ca fiind fostul iubit al tinerei decedate, a fugit imediat după comiterea faptei.

Tânăra de 20 de ani a murit chiar sub ochii mamei sale după ce a fost înjunghiată

La fața locului a sosit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț. Din păcate, pentru tânăra de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, decesul fiind declarat la fața locului. Mama ei a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Atacatorul a fost prins la scurt timp după comiterea faptei, în județul Bacău

IPJ Neamț a informat că s-au format echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Atacatorul, originar din localitatea Bătrânești, a fost prins ulterior în județul Bacău și se află acum în custodia poliției.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele acestui tragic eveniment care a șocat comunitatea locală. Din păcate, violența domestică asupra femeilor a crescut semnificativ, iar acest aspect a fost demonstrat și de un sondaj INSCOP realizat în urmă cu doar câteva luni.

Câți ani de închisoare riscă individul care și-a înjunghiat fosta iubită și pe mama acesteia

În România, potrivit Codului Penal 2025, pentru moartea prin înjunghiere, încadrarea infracțiunii se face de regulă ca omor sau omor calificat, în funcție de împrejurări.

Articolul 188 prevede că uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Dacă fapta are circumstanțe agravante, se poate încadra ca omor calificat (Art. 189), cu pedepse de la 15 la 25 de ani sau detențiune pe viață. Exemple de agravare sunt premeditarea, cruzimile, săvârșirea asupra a două sau mai multe persoane, asupra unei femei gravide etc.

Dacă moartea este cauzată prin loviri sau vătămări care duc la deces, pedeapsa este între 6 și 12 ani conform Articolului 195.

Astfel, pedeapsa variază în funcție de intenție, gravitatea faptei și circumstanțe, dar pentru o înjunghiere care duce la moarte, pedeapsa poate ajunge până la detențiune pe viață.

Violența domestică în România, mai gravă față de alte țări din Europa

Potrivit unui studiu Eurostat din noiembrie 2024, arată că situația privind violența domestică în România este mai gravă față de alte state europene. Țara noastră se situează pe locul patru în clasamentul european privind violența asupra femeilor în familie sau din partea partenerului. Numai în 2024, poliția a intervenit în peste 130.000 de cazuri de violență domestică, iar aproape 13.000 de victime au primit servicii specializate, dintre care majoritatea au fost minori.

Studiul arată că 18% dintre femeile care au avut cel puțin un partener au fost victime ale violenței fizice sau ale amenințărilor, iar 32% au suferit agresiuni psihologice din partea partenerului. România se regăsește în top patru țări europene cu cele mai mari procente la agresiunea psihologică. În comparație, țara cu cele mai ridicate niveluri de violență domestică este Ungaria, urmată de Finlanda și Slovacia.

Aceste date readuc în prim-plan gravitatea violenței domestice în România, intensificată recent de cazuri dramatice precum cel al Teodorei Marcu, tânăra ucisă sub ochii fiicei sale. Specialiștii atrag atenția asupra necesității unor măsuri ferme și preventive pentru a proteja victimele și a reduce amploarea fenomenului.

