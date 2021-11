Descoperă curiozități și lucruri interesante despre cimpanzeu:

Cum arată cimpanzeul

Cimpanezul este o specie de maimuțe a cărei denumire științifică este Pan troglodytes. Cimpanzeul este evaluat ca specie pe cale de dispariție. Se estimează că mai există aproximativ 200.000 de indivizi. Cele mai mari amenințări la adresa cimpanzeului sunt pierderea habitatului, braconajul și boala și oamenii.

Corpurile cimpanzeilor sunt acoperite de păr grosier, cu excepția feței, degetelor de la mâini, degetelor de la picioare, palmelor mâinilor și tălpilor picioarelor. Pe măsură ce îmbătrânesc, cimpanzeii pierd mai mult păr și dezvoltă pete chele. Părul unui cimpanzeu este de obicei negru, dar poate fi brun sau roșcat. Pe măsură ce îmbătrânesc, pot apărea pete albe sau gri, în special pe bărbie și regiunea inferioară. Pielea poate varia de la pal la întunecat, iar femelele dezvoltă o piele roz.

Cimpanzeii adulți au o înălțime medie de 150 cm. Masculii adulți sălbatici cântăresc între 40 și 70 kg, iar femelele între 27 și 50 kg. În cazuri excepționale, anumiți indivizi pot depăși considerabil aceste măsurători, sărind peste 168 cm și cântărind până la 136 kg în captivitate.

Cimpanzeul are un corp mai mai puțin robust decât gorila. Brațele unui cimpanzeu sunt mai lungi decât picioarele sale și pot ajunge sub genunchi. Mâinile au degete lung, dar degetul mare este scurt iar unghiile sunt plate. Picioarele sunt adaptate pentru apucare, degetul mare fiind opozabil. Capul unui cimpanzeu este rotunjit cu o față proeminentă, cu o creastă pronunțată a frunții. Are un nas mic, urechi rotunjite fără lob, o buză superioară mobilă lungă și, la masculii adulți, dinți canini ascuțiți.

La sol, cimpanzeii se mișcă atât patruped cât și biped. Puterea fizică a cimpanzeilor este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât a oamenilor, datorită conținutului mai ridicat de fibre musculare cu contracție rapidă, una dintre adaptările cimpanzeului pentru cățărare și legănare.

Ce mănâncă cimpanzeul

Cimpanzeii sunt animale foarte inteligente și folosesc diverse metode pentru a-și găsi hrana. Au fost observați folosind mai multe instrumente decât orice alt animal de pe planetă, cu excepția oamenilor. Folosirea de unelte include ținerea pietrelor pentru a bate nucile, desprinderea frunzelor de pe crenguțe pentru a aduna termite din interiorul movilelor de termite și zdrobirea frunzelor pentru a le folosi ca bureți pentru a se curăța.

De asemenea, specia a fost găsită creând bețe ascuțite pentru a străpung mamifere mici.

Cimpanzeii mănâncă în principal fructe și frunze. Cu toate acestea, dieta lor variază în funcție de locul în care locuiesc și de disponibilitatea sezonieră a alimentelor. Cimpanzeii sunt omnivori, ca și oamenii, așa că vor mânca și puțină carne. Dieta lor include insecte și mamifere, cum ar fi alte maimuțe și antilope.

Cimpanzeii sălbatici se tem de oameni de obicei și vor păstra distanța. Cu toate acestea, au fost înregistrate incidente în care cimpanzeii au atacat și ucis oameni. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când oamenii merg în habitatele cimpanzeilor și le distrug, reducându-le accesul la hrană. Cimpanzeii pot începe apoi să fure hrană umană, cum ar fi culturile, și în acest proces devin mai încrezători în jurul oamenilor.

Unde trăiește cimpanzeul

Cimpanzeii trăiesc în pădurile de pe continentul african și pot fi găsiți din sudul Senegalului, în Africa de Vest, până în vestul Tanzaniei, în Africa de Est. Cu toate acestea, au o distribuție discontinuă, ceea ce înseamnă că populațiile pot fi separate prin distanțe mari. Cimpanzeii sunt în principal asociați cu pădurile tropicale, dar ocupă o varietate de habitate diferite, inclusiv pădurile de mlaștină și savanele. De asemenea, trăiesc la diferite altitudini și pot fi găsiți în pădurile montane, la 2.750 m deasupra nivelului mării.

Descoperă cele mai interesante specii de animale sălbatice din România

Curiozități despre cimpanzeu

Cimpanzeii crescuţi în captivitate au o durată medie de viaţă de circa 40 de ani. Maimuţele antropoide pot atinge vârste de 50 şi 60 de ani. La începutul acestui an, cel mai bătrân cimpanzeu din Japonia a murit la vârsta de 68 de ani.

Specia trăiește într-o ierarhie strictă dominată de masculi. În rândul cimpanzeilor masculi există o ierarhie de dominație liniară. Masculii de rang superior tind să fie agresivi chiar și în timpul stabilității dominantei.

Perioada de gestație este de opt luni. Puiul de cimpanzeu este înțărcat la aproximativ trei ani, dar de obicei menține o relație strânsă cu mama sa încă câțiva ani.

Îngrijirea puilor este asigurată în principal de mame. Supraviețuirea și sănătatea emoțională a puilor depind de îngrijirea maternă. Mamele le oferă puilor mâncare, căldură și protecție și îi învață anumite abilități. În plus, rangul viitor al unui cimpanzeu poate depinde de statutul mamei sale.

Pentru că nu există alte specii din linia umană care să fi supraviețuit în afară de Homo sapiens, ambele specii de cimpanzei sunt cele mai apropiate rude în viață ale oamenilor.

Urmând cimpanzeii sălbatici prin păduri, oamenii de știință au descoperit că folosesc plante medicinale pentru a se trata în caz de boala și rănire.

Cimpanzeii folosesc expresii faciale, posturi și sunete pentru a comunica între ei. Cimpanzeii au fețe expresive, care sunt importante în comunicările de aproape.

Cimpanzeii au fost observați îndurerați când le mor prietenii sau membrii familiei. Ei se apropie de corp, atât individual, cât și în grupuri, atingându-l ușor, mirosindu-l și îngrijindu-l pe cel decedat.

Cimpanzeii prezintă numeroase semne de inteligență, de la capacitatea de a-și aminti simboluri până la cooperare, utilizarea uneltelor și poate limbajul.

