Aceștia erau căsătoriți de aproape 30 de ani, când femeia a înregistrat acțiunea de divorț la judecătorie. Femeia ar fi conversat mult timp cu inteligența artificială.

„A apelat la inteligenţa artificială, să îi ceară părerea dacă e bine să divorţeze sau nu ca urmare a unor discuţii în familie. A primit răspunsul că da, e bine să divorţeze”, a spus avocata bărbatului.

Cei doi au trei copii, iar acum aceștia au apelat la terapie de cuplu, după cererea de divorţ depusă în instanţă, pentru a încerca, totuși, să se împace.

Conform avocatei bărbatului, aceștia ar fi pe cale să se împace, iar femeia ar putea renunța la acțiune.

Acesta nu este primul caz. O femeie din Grecia a cerut divorțul după ce ChatGPT a făcut-o să creadă că soțul ei de 12 ani are o aventură. Femeia a fost convinsă că partenerul i-a fost infidel, motiv pentru care a decis să pună capăt căsniciei.

Jennifer Jay, o tânără din Chelmsford, Anglia, și-a părăsit iubitul la îndemnul ChatGPT, inteligența artificială creată de OpenAI, care i-a analizat relația și i-a redactat inclusiv mesajele de despărțire.



