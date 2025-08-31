Codul portocaliu de ploi abundente și vijelii este valabil duminică, 31 august, în intervalul orar 12.00 – 21.00, în nord-vestul țării.

Avertizări meteo ANM cod portocaliu și galben de furtuni

„În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) și grindină”, se arată în textul avertizării meteo ANM cod portocaliu.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40-50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp, mai precizează meteorologii.

Codul portocaliu de vreme rea este emis pentru aceeași perioadă, în mare parte din țară.

„În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni”, spune ANM.

În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60-75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm) și ploi torențiale.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Ploi torențiale, vijelii și grindină, până luni dimineață

Alte două atenționări meteo ANM de vreme rea sunt valabile în noaptea de duminică spre luni, în principal în nordul, dar și centrul țării.

Codul portocaliu de ploi abundente și vijelii este emis pentru perioada duminică, 31 august, ora 21.00 – luni, 1 septembrie, ora 2.00.

„În zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40-50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, transmit meteorologii.

Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil pentru intervalul duminică, 31 august, ora 21.00 – luni, 1 septembrie, ora 6.00.

„În Maramureș, Transilvania, vestul și centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50-55 km/h). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi pe alocuri de 20-35 l/mp”, anunță ANM.

Ce este codul portocaliu de la ANM

Codul portocaliu emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în România reprezintă o avertizare pentru fenomene meteorologice periculoase, cu un grad de intensitate mare, care pot afecta semnificativ anumite zone, persoane sau activități.

Ce înseamnă codul portocaliu

Fenomene meteo grave, precum ploi abundente ce pot provoca inundații, vânt foarte puternic ce poate avaria acoperișuri sau întrerupe alimentarea cu curent, ninsori și viscol ce pot îngreuna circulația și afecta infrastructura, caniculă ce pune în pericol sănătatea persoanelor vulnerabile.

Sunt posibile perturbări serioase ale traficului rutier și feroviar, întreruperi în alimentarea cu energie electrică sau comunicații și riscuri pentru viața oamenilor și protejarea proprietăților.

Cum se emite codul portocaliu

ANM monitorizează constant condițiile meteorologice și emite avertizări pe baza analizelor și prognozelor.

Codul portocaliu este emis printr-un proces clar definit de proceduri, conform Ordinului nr. 245/2012, când anumite praguri de fenomene severe sunt anticipate.

Aceste avertizări sunt comunicate publicului prin canale media, site-ul ANM, aplicații și autoritățile locale, pentru a informa populația și instituțiile să ia măsuri preventive.

Ce înseamnă codul galben și cum clasifică meteorologii fenomenele meteo în coduri

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu curent electric sau alte activități zilnice.

Meteorologii folosesc patru coduri de culori pentru a clasifica gravitatea fenomenelor meteorologice:

Verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase

Galben: Fenomene temporar periculoase, obișnuite pentru zonă și sezon

Portocaliu: Fenomene grave, cu intensitate mare, ce pot cauza pericole localizate și perturbări semnificative

Roșu: Fenomene foarte periculoase, cu intensitate foarte mare și efecte potențial dezastruoase.

