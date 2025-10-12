„Der Spiegel” prezintă detalii șocante despre cooperarea militară planificată între Germania și Rusia în urmă cu un deceniu.

Contextul cooperării militare germano-ruse

După războiul ruso-georgian din 2008, care a expus starea precară a forțelor armate ruse, Vladimir Putin a ordonat o modernizare militară amplă. Germania era văzută ca partenerul ideal pentru această cooperare în domeniul apărării.

Militarii ruși erau deosebit de interesați de soluțiile implementate la centrul de antrenament din Altmark, Saxonia-Anhalt, pe care Bundeswehr îl numește „cel mai modern centru de antrenament din Europa”, relatează „Der Spiegel”.

Planuri ambițioase de colaborare

Potrivit „Der Spiegel”, guvernul de la Berlin a reacționat „mai mult decât pozitiv” la ideile lui Putin. Generalul (r) Josef Niebecker a declarat: „Exista o recomandare politică de a primi bine dorințele de cooperare rusești și de a le implementa pe cât posibil”.

Un element al acestei cooperări urma să fie o comisie comună pentru armament, care, în opinia lui Niebecker, ar trebui să existe „doar cu aliații și statele apropiate”.

Rusia dorea să construiască opt centre de antrenament până în 2020, modelate în mare parte după cel din Altmark. Primul urma să fie construit la Mulino, în regiunea Nijni Novgorod, cu compania germană Rheinmetall responsabilă pentru simulatoare.

Soldați ai armatei germane se îmbarcă în două elicoptere într-o zonă de aterizare pe iarbă.
Soldați germani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Vizite și contracte

Pe 17 iunie 2011, o delegație rusă a fost transportată cu elicopterele Bundeswehr la Unterluess, lângă Celle. Ministrul rus al apărării de atunci, Anatoli Serdiukov, se afla la bord. Părțile au semnat un contract la Unterluess, Germania urmând să ajute la construcția centrului Mulino, valoarea contractului fiind de aproximativ 135 de milioane de euro.

„În anii de după semnarea acordului, soldați ai Bundeswehr și tehnicieni de la Rheinmetall au călătorit în mod repetat la Mulino. La rândul lor, experți și militari ruși au fost oaspeți ai Bundeswehr și Rheinmetall”, scrie revista germană.

Planuri de manevre comune

La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august 2013, erau planificate chiar exerciții comune germano-ruse la un poligon la nord de Sankt Petersburg. Din partea germană urmau să participe 60 de soldați cu șase transportoare blindate Boxer.

Aliații NATO din flancul estic și-au exprimat îngrijorarea față de aceste planuri, iar exercițiile au fost amânate pentru 2014.

În cele din urmă, exercițiile nu au avut loc, susține „Der Spiegel”. De asemenea, nu s-a concretizat nici trimiterea unui ofițer german la statul major rus, nici cooperarea la Mulino.

Vladimir Putin, cu beretă pe cap și gluga cu margini îmblănite, pe puntea unui vapor, în largul mării. Foto: Profimedia Images
Președintele rus Vladimir Putin urmărește un exercițiu naval de pe crucișătorul de rachete Mareșal Ustinov, în Marea Neagră, în Crimeea, joi, 9 ianuarie 2020. Foto: Profimedia

Invazia Crimeei a stopat totul

Orice legături militare mai strânse între Germania și Rusia s-au încheiat când Putin a anexat militar Crimeea în martie 2014.

Articolul din „Der Spiegel” se bazează pe un capitol din noua carte a jurnaliștilor Katja Gloger și Georg Mascolo, intitulată „Eșecul. O istorie investigativă a politicii germane față de Rusia”.

Jurnaliștii germani ridică o întrebare tulburătoare: cum ar fi arătat atacul rusesc asupra Ucrainei din 2022 dacă s-ar fi materializat sprijinul german extins pentru Rusia în domeniul tehnologiei și tacticii militare?

Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala"
