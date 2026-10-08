Gigi Nețoiu a reacționat după ce firma care administrează ferma sa de bovine Black Angus din Cetate, județul Dolj, a primit o nouă amendă de 40.000 de lei de la Apele Române. Cu sancțiunea de 120.000 de lei aplicată în februarie, amenzile din acest an au ajuns la 160.000 de lei. Omul de afaceri avertizează că fermierii români riscă să renunțe la afaceri din cauza costurilor și sancțiunilor.

Gigi Nețoiu, revoltat după o nouă amendă de 40.000 de lei

Gigi Nețoiu a criticat pe rețelele sociale modul în care statul îi tratează pe antreprenorii români, în special pe cei care activează în agricultură și creșterea animalelor. Omul de afaceri susține că firmele din România se confruntă deja cu o presiune financiară foarte mare, iar sancțiunile aplicate de autorități îngreunează și mai mult activitatea celor care încearcă să își mențină afacerile.

Nețoiu spune că statul acordă prea puțină atenție problemelor oamenilor care muncesc, copiilor și pensionarilor și consideră că aceeași lipsă de preocupare se reflectă în felul în care sunt tratate companiile românești.

„Pe ei nu îi interesează suficient copiii, bătrânii și oamenii care muncesc în această țară. De ce ne-am mai aștepta atunci să îi intereseze soarta firmelor românești care se zbat, de la o lună la alta, să supraviețuiască și să nu pună lacătul pe ușă?”, a scris omul de afaceri în mesajul său.

El atrage atenția că tot mai multe firme se confruntă cu dificultăți financiare și spune că antreprenorii trebuie să facă față simultan taxelor, cheltuielilor de producție și riscului de a nu-și mai putea continua activitatea. În opinia sa, agricultura și zootehnia sunt printre cele mai afectate sectoare.

„Cu ce deranjează vacile Apele Române?”

Fostul finanțator din fotbal susține că fermierii sunt nevoiți să plătească tot mai mult pentru motorină, energie, materii prime și hrană pentru animale, deși producătorii români ar trebui sprijiniți pentru a putea concura cu produsele aduse din import, nu împovărați cu noi costuri. Nețoiu se referă atât la crescătorii de bovine, cât și la cei de ovine și porcine, despre care spune că întâmpină dificultăți tot mai mari pentru a rămâne pe piață.

„Și vine întrebarea firească: cu ce deranjează vacile Apele Române, de se ajunge la asemenea amenzi, de sute de mii de lei?”, a transmis omul de afaceri.

Declarația vine după ce ferma sa din Dolj a fost sancționată din nou pentru nerespectarea unor măsuri dispuse anterior de inspectorii de gospodărire a apelor.

Gigi Nețoiu avertizează că firmele românești ar putea ajunge să se închidă

În mesajul său, omul de afaceri critică și politica fiscală a statului, susținând că autoritățile riscă să piardă tocmai contribuabilii care susțin bugetul public. El arată că salariile din sectorul public și cheltuielile statului sunt finanțate inclusiv din taxele achitate de societățile comerciale și de angajații acestora.

„Cine va mai plăti toate aceste biruri când nu va mai avea cine să producă?”, scrie Nețoiu.

Fermierul consideră că presiunea pusă asupra producătorilor poate duce la închiderea unor firme, reducerea producției interne și creșterea dependenței României de mărfurile importate. Acesta avertizează că statul nu poate continua să mărească povara financiară asupra companiilor fără să riște pierderea unei părți dintre cei care contribuie la buget.

„Nu poți să lovești la nesfârșit exact în cei care îți alimentează bugetul și apoi să te întrebi de ce se închid firmele, de ce oamenii renunță, de ce producția românească scade și de ce rafturile se umplu cu produse din import”, mai scrie el.

De ce a fost amendată ferma lui Gigi Nețoiu cu 40.000 de lei

Noua sancțiune a fost aplicată societății EAC Angus Danubius SRL, care administrează exploatația de bovine din comuna Cetate, județul Dolj. Potrivit Administrației Bazinale de Apă Jiu, inspectorii au revenit la fermă pentru a verifica dacă firma a îndeplinit măsurile stabilite în urma unui control anterior, iar autoritățile au constatat că societatea nu respectase, până la termenul impus, o măsură privind intrarea în legalitate.

În urma verificării, inspectorii au aplicat o amendă contravențională de 40.000 de lei și au subliniat că măsurile impuse la controale sunt obligatorii și trebuie respectate de operatorii economici. Întrucât reprezentantul societății nu a fost prezent la efectuarea procedurii, procesul-verbal de sancționare a fost afișat la sediul firmei din Cetate.

Ferma fusese amendată cu 120.000 de lei și închisă în februarie

Disputa dintre Gigi Nețoiu și Apele Române durează de mai mult timp. În luna februarie a acestui an, inspectorii au dispus suspendarea activității fermei și au aplicat o amendă de 120.000 de lei, după ce au constatat că exploatația funcționa fără autorizația necesară în domeniul gospodăririi apelor.

Instituția a susținut atunci că ferma fusese amenajată într-o zonă inundabilă a Dunării, unde exista un risc ridicat de inundații, iar acolo se aflau peste 640 de bovine Black Angus. Societății i s-a impus inclusiv obligația de a readuce terenul la starea inițială.

Noua amendă, de 40.000 de lei, a fost aplicată după ce inspectorii au constatat că măsurile privind intrarea în legalitate nu fuseseră îndeplinite în termen.

Ferma de 6 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu a fost afectată și de inundații

La începutul anului, omul de afaceri reclamase că ferma sa de la Cetate, evaluată la aproximativ 6 milioane de euro, suferise pagube importante din cauza inundațiilor. Nețoiu a susținut că apa a acoperit o mare parte din exploatație, că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă și că unele animale au murit. El a acuzat atunci modul în care au intervenit reprezentanții Apelor Române.