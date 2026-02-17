Inundațiile au provocat daune semnificative în Dolj

Județul Dolj s-a confruntat cu ploi torențiale și topirea zăpezii în luna ianuarie 2026, ceea ce a dus la emiterea mai multor avertizări de cod galben și portocaliu de inundații pentru județele Dolj, Gorj și Mehedinți, potrivit hidrologilor.

În acest context, ferma lui Nețoiu, care se întinde pe o suprafață de 180 de hectare, a fost grav afectată, peste jumătate din teren fiind acoperit de apă.

„Apele Române Craiova… Nu a venit nimeni să facă nimic. Acum 5 zile s-a dat drumul din nou la debit, de 10 ori mai mare, și a distrus o fermă de 6 milioane de euro, cu 400 de vaci, cu 600 de viței și cu 700 de oi. Cine mai investește? Eu le recomand agricultorilor să se gândească de 10 ori când bagă un ban. Au fost inundate aproape 600 de hectare!”, a declarat Gigi Nețoiu într-un videoclip postat pe contul său de Facebook.

Animale lui Nețoiu, în pericol

În urma inundațiilor, curentul electric a fost întrerupt, punând în pericol viața animalelor din fermă, inclusiv a vacilor de rasă Black Angus.

„Vrem să salvăm animalele, dar nimeni nu ne ajută”, a spus afaceristul fost implicat și în fotbal. Câteva dintre animale au decedat din cauza condițiilor extreme, iar pagubele materiale sunt considerabile.

Ferma lui Nețoiu găzduiește 1.500 de vite Black Angus, peste 600 de oi și 200 de capre, iar majoritatea muncitorilor sunt angajați veniți din Asia. Nețoiu a cerut sprijin financiar din partea statului, sub formă de subvenții, pentru a-și putea continua activitatea agricolă.

Acțiuni în justiție împotriva Apelor Române

Nețoiu acuză Administrația Națională a Apelor Române și Administrația Bazinală de Apă Jiu de gestionarea defectuoasă a situației. El afirmă că decizia de a evacua apa din baraj a provocat daune ireparabile fermei sale.

„Avocații au inițiat acțiuni în instanță împotriva Administrației Naționale Apele Române și a Administrației Bazinale de Apă Jiu, ca urmare a deciziei de a evacua apa din baraj, măsură care a condus la inundarea fermei și la producerea unor pagube materiale semnificative”, a precizat Gigi Nețoiu.

„Prejudiciile suferite sunt considerabile, iar demersurile judiciare au ca obiect stabilirea responsabilităților și recuperarea integrală a daunelor provocate. Ne exprimăm încrederea că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate situația și vor dispune măsurile legale care se impun”, a adăugat Nețoiu.

Investiția lui Nețoiu în agricultură

Fostul finanțator de la Dinamo și Universitatea Craiova a explicat, în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.ro, că a decis să investească în agricultură în contextul scăderii prețurilor la cereale, cauzată de războiul din Ucraina.

„Am făcut o investiție, m-am apucat în februarie de această fermă. În 20 de ani am făcut cam 100 și ceva de hectare. Odată cu războiul din Ucraina, prețurile la cereale s-au dus foarte mult în jos, la jumătate de preț. Și atunci am zis, domnule, hai să vindem carne. Noi importăm 65% din afară carne de vacă, porc, miel”, a explicat Nețoiu.

Situația dificilă de la fermă vine după ce, în decembrie 2025, Gigi Nețoiu a candidat fără succes pentru funcția de primar general al Capitalei, obținând doar 1.104 voturi și clasându-se pe locul opt.

