Inundațiile au provocat daune semnificative în Dolj

Județul Dolj s-a confruntat cu ploi torențiale și topirea zăpezii în luna ianuarie 2026, ceea ce a dus la emiterea mai multor avertizări de cod galben și portocaliu de inundații pentru județele Dolj, Gorj și Mehedinți, potrivit hidrologilor.

În acest context, ferma lui Nețoiu, care se întinde pe o suprafață de 180 de hectare, a fost grav afectată, peste jumătate din teren fiind acoperit de apă.

„Apele Române Craiova… Nu a venit nimeni să facă nimic. Acum 5 zile s-a dat drumul din nou la debit, de 10 ori mai mare, și a distrus o fermă de 6 milioane de euro, cu 400 de vaci, cu 600 de viței și cu 700 de oi. Cine mai investește? Eu le recomand agricultorilor să se gândească de 10 ori când bagă un ban. Au fost inundate aproape 600 de hectare!”, a declarat Gigi Nețoiu într-un videoclip postat pe contul său de Facebook.

Animale lui Nețoiu, în pericol

În urma inundațiilor, curentul electric a fost întrerupt, punând în pericol viața animalelor din fermă, inclusiv a vacilor de rasă Black Angus.

„Vrem să salvăm animalele, dar nimeni nu ne ajută”, a spus afaceristul fost implicat și în fotbal. Câteva dintre animale au decedat din cauza condițiilor extreme, iar pagubele materiale sunt considerabile.

Ferma lui Nețoiu găzduiește 1.500 de vite Black Angus, peste 600 de oi și 200 de capre, iar majoritatea muncitorilor sunt angajați veniți din Asia. Nețoiu a cerut sprijin financiar din partea statului, sub formă de subvenții, pentru a-și putea continua activitatea agricolă.

Acțiuni în justiție împotriva Apelor Române

Nețoiu acuză Administrația Națională a Apelor Române și Administrația Bazinală de Apă Jiu de gestionarea defectuoasă a situației. El afirmă că decizia de a evacua apa din baraj a provocat daune ireparabile fermei sale.

„Avocații au inițiat acțiuni în instanță împotriva Administrației Naționale Apele Române și a Administrației Bazinale de Apă Jiu, ca urmare a deciziei de a evacua apa din baraj, măsură care a condus la inundarea fermei și la producerea unor pagube materiale semnificative”, a precizat Gigi Nețoiu.

Prejudiciile suferite sunt considerabile, iar demersurile judiciare au ca obiect stabilirea responsabilităților și recuperarea integrală a daunelor provocate. Ne exprimăm încrederea că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate situația și vor dispune măsurile legale care se impun”, a adăugat Nețoiu.

Investiția lui Nețoiu în agricultură

Fostul finanțator de la Dinamo și Universitatea Craiova a explicat, în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.ro, că a decis să investească în agricultură în contextul scăderii prețurilor la cereale, cauzată de războiul din Ucraina.

„Am făcut o investiție, m-am apucat în februarie de această fermă. În 20 de ani am făcut cam 100 și ceva de hectare. Odată cu războiul din Ucraina, prețurile la cereale s-au dus foarte mult în jos, la jumătate de preț. Și atunci am zis, domnule, hai să vindem carne. Noi importăm 65% din afară carne de vacă, porc, miel”, a explicat Nețoiu.

Situația dificilă de la fermă vine după ce, în decembrie 2025, Gigi Nețoiu a candidat fără succes pentru funcția de primar general al Capitalei, obținând doar 1.104 voturi și clasându-se pe locul opt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un elev din Craiova e dat pe spate de profesorii de la liceul din America unde învață pentru un an: „Fac mai mult decât strictul necesar”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată acum Raluca Turcan. Așa arăta înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline
Viva.ro
Cum arată acum Raluca Turcan. Așa arăta înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Unica.ro
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Elle.ro
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
gsp
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
GSP.RO
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
GSP.RO
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
Parteneri
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Libertateapentrufemei.ro
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport
Tvmania.ro
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport

Alte știri

Sindicaliștii de la CFR și Metrorex amenință cu procese, nemulțumiți că nu au primit prime de Ziua Feroviarului
Știri România 21:37
Sindicaliștii de la CFR și Metrorex amenință cu procese, nemulțumiți că nu au primit prime de Ziua Feroviarului
Ce a adus codul portocaliu de viscol și ninsori în România: școli și drumuri închise. Recomandările autorităților
LiveText
Știri România 20:56
Ce a adus codul portocaliu de viscol și ninsori în România: școli și drumuri închise. Recomandările autorităților
Parteneri
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Adevarul.ro
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți
Fanatik.ro
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite” 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina”
Stiri Mondene 18:00
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite” 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina”
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Stiri Mondene 17:18
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Parteneri
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
ObservatorNews.ro
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Parteneri
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
GSP.ro
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată
KanalD.ro
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată

Politic

Ilie Bolojan anunță noi reduceri de personal / Când va fi gata bugetul și cum se vor aplica reducerile salariale de 10% I VIDEO
Politică 21:50
Ilie Bolojan anunță noi reduceri de personal / Când va fi gata bugetul și cum se vor aplica reducerile salariale de 10% I VIDEO
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Politică 18:40
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Scenariu sumbru pentru clienții Nordis: plătești mai mult sau pierzi apartamentul. Evaluarea care schimbă jocul în dosarul de inslovență
Fanatik.ro
Scenariu sumbru pentru clienții Nordis: plătești mai mult sau pierzi apartamentul. Evaluarea care schimbă jocul în dosarul de inslovență
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată