Ferma de bovine Black Angus din localitatea Cetate, județul Dolj, cunoscută ca aparținând omului de afaceri Gigi Nețoiu, a primit o nouă amendă de la Apele Române. Societatea care administrează exploatația a fost sancționată cu 40.000 de lei după ce inspectorii au constatat că nu a îndeplinit, în termenul stabilit, măsurile impuse anterior pentru intrarea în legalitate, relatează News.ro.

Amendă de 40.000 de lei pentru ferma Black Angus

Este un nou episod al disputei dintre reprezentanții fermei și Apele Române. În februarie, activitatea exploatației fusese suspendată, iar societatea primise o amendă de 120.000 de lei. Acum, inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu au verificat din nou ferma administrată de SC EAC Angus Danubius SRL, aflată în comuna Cetate.

Potrivit instituției, controlul a arătat că societatea nu pusese în aplicare o măsură stabilită în urma unei verificări anterioare, prin care trebuia să facă demersurile necesare pentru intrarea în legalitate. Inspectorii au urmărit dacă au fost remediate problemele constatate anterior, dacă activitatea fermei respectă cerințele legale din domeniul gospodăririi apelor și dacă societatea a respectat obligațiile stabilite. Cum măsurile nu au fost îndeplinite în termen, firma a primit o amendă de 40.000 de lei.

„Măsurile dispuse de inspectorii de gospodărire a apelor nu sunt opționale”, au transmis reprezentanții Apele Române Jiu.

Reprezentanții firmei nu au fost prezenți atunci când a fost finalizată procedura de sancționare, astfel că procesul-verbal a fost afișat la sediul societății din Cetate, conform procedurii legale. Apele Române susține că noua amendă este consecința directă a faptului că firma nu a respectat măsurile stabilite anterior pentru intrarea în legalitate.

Ferma fusese amendată cu 120.000 de lei și închisă în februarie

Problemele fermei cu Apele Române nu sunt noi. În februarie 2026, inspectorii instituției au anunțat că au suspendat activitatea exploatației, pe motiv că aceasta nu avea autorizație de gospodărire a apelor. La acel moment, Apele Române susținea că ferma funcționa fără documentele necesare în domeniul gospodăririi apelor și că fusese construită într-o zonă inundabilă a Dunării, unde există un risc ridicat de inundații.

Controlul din februarie s-a încheiat cu o amendă de 120.000 de lei și cu suspendarea activității. Administrația Națională Apele Române preciza ulterior că ferma avea peste 640 de bovine Black Angus și că societății îi fusese impusă și readucerea terenului la starea inițială.

Gigi Nețoiu a acuzat Apele Române că ferma sa a fost inundată

Între reprezentanții exploatației și Apele Române au existat anterior divergențe serioase. Gigi Nețoiu a susținut în februarie că ferma a fost inundată din cauza modului în care au intervenit reprezentanții Apelor Române. Omul de afaceri afirma atunci că exploatația sa a suferit pagube importante. Apele Române a respins acuzațiile.

Instituția a transmis că ferma nu avea acte de reglementare emise de Apele Române și era amplasată într-o zonă inundabilă a Dunării. Totodată, reprezentanții instituției au susținut că nu exista o legătură între acțiunile lor și inundarea reclamată de omul de afaceri.