Google a extins accesul la SynthID Detector, un instrument lansat inițial în 2023 pentru identificarea conținutului generat de inteligența artificială. Acest instrument folosește watermark-uri imperceptibile pentru a marca imagini, videoclipuri și fișiere audio create cu AI.

Până acum, peste 180 de miliarde de imagini și clipuri video, alături de 240.000 de ani de conținut audio, au fost deja marcate cu watermark de Google.

Oricine poate verifica acum dacă un fișier e făcut sau nu cu AI

Începând cu această săptămână, SynthID Detector este disponibil la nivel global, în limba engleză, pentru toți utilizatorii.

„Acum, oricine poate verifica cu ușurință dacă un fișier a fost creat cu AI de la Google sau partenerii săi, inclusiv OpenAI, NVIDIA, Kakao și, în curând, Apple”, au spus responsabilii din companie.

SynthID Detector vine în completarea celorlalte unelte Google

Acest instrument completează funcțiile de verificare deja integrate în Search, aplicația Gemini și browserul Chrome, care procesează zilnic peste un milion de solicitări.