Ideile principale din programul de guvernare al lui Luca Niculescu: reformă la ANAF, pensiile indexate anual și finalizarea a 4 autostrăzi

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Echipa guvernamentală condusă de premierul desemnat Luca Niculescu a fixat direcțiile strategice care vor ghida Executivul în perioada 2026 – 2028, în cazul în care acesta va trece de votul Parlamentului. Documentul depus în această seară propune un plan amplu de redresare economică și modernizare a infrastructurii și pune accent pe consolidarea bugetară și pe eficientizarea cheltuielilor publice.
Cuprins:
Strategia macroeconomică urmărește reducerea treptată a deficitului bugetar pentru a ajunge sub pragul de 3% din PIB până în anul 2030, având o țintă intermediară de aproximativ 6% pentru anul 2026. Statul va trece la un sistem de alocare a resurselor bazat pe rezultate și politici publice prin intermediul platformei e-bugetNG (aplicație finanțată prin PNRR), separând cheltuielile de funcționare de cele destinate investițiilor.
Principalele măsuri din pachetul economic și fiscal includ:
Reforma aparatului fiscal reprezintă un alt pilon central al noului program. Statul își propune reunificarea ANAF cu Autoritatea Vamală Română și introducerea unui profil de risc pentru marii contribuabili, scopul fiind combaterea evaziunii și eficientizarea colectării.
Din 2027, structurile operative ale ANAF vor fi evaluate printr-un sistem de bonus-malus. Acesta reprezintă un mecanism de ajustare a costului sau a recompensei în funcție de performanță, comportament sau rezultate anterioare, fiind folosit în cazul asigurărilor auto.
Relația cetățenilor cu instituțiile va fi simplificată prin extinderea portofelului național de identitate digitală RO Wallet și tranziția către Cloud-ul Privat Guvernamental, în timp ce mediul de afaceri va beneficia de înființarea Oficiului pentru Licență Industrială.
Sectorul transporturilor promite investiții masive în infrastructura rutieră și feroviară:
În domeniul energiei, obiectivul principal este punerea în funcțiune a 5.800 MW noi până în 2027, îmbinați din surse regenerabile și centrale pe gaze la Mintia și Iernut. Programul menționează debutul producției de gaze din perimetrul Neptun Deep în prima jumătate a anului 2027, alături de retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și crearea cadrului legislativ pentru parcurile eoliene offshore din Marea Neagră.
În sectorul sanitar, accentul se mută pe prevenție, medicina de familie și finalizarea celor trei spitale regionale din Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Pentru protejarea veniturilor, noul Executiv garantează indexarea anuală a pensiilor și o nouă lege unitară a salarizării în sectorul public. Sistemul de învățământ va beneficia de extinderea programelor sociale în școli și de pregătirea tranziției către un examen de bacalaureat bazat pe competențe.
Politicile de apărare prevăd creșterea treptată a bugetului alocat securității naționale spre 5% din PIB, utilizând mecanismele europene de finanțare. Relațiile externe rămân ancorate în Parteneriatul Strategic cu SUA, apartenența la NATO și Uniunea Europeană, oferind totodată o susținere fermă pentru parcursul european al Republicii Moldova.
„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a precizat joi, 15 octombrie, Luca Niculescu, pe Facebook.