Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus la Parlament lista finală a miniștrilor propuși pentru Guvern

Luca Niculescu precizează că lista de miniștri propusă răspunde situației politice actuale și că după mai multe luni de criză politică e nevoie rapid de un guvern cu puteri depline.

„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a precizat joi, 15 octombrie, Luca Niculescu, pe Facebook.