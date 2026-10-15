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Luca Niculescu, despre programul de guvernare și lista miniștrilor: „Este o formulă mai puțin obișnuită în România”

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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Premierul desemnat Luca Niculescu
Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa foto: Facebook/Luca Niculescu
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Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi seară, în Parlamentul României, programul de guvernare și lista miniștrilor. El recunoaște că formula propusă este una „mai puțin obișnuită”, reunind miniștri desemnați de PSD și specialiști fără apartenență politică.

Cuprins:

Un Guvern cu miniștri PSD și independenți

Luca Niculescu precizează că lista de miniștri propusă răspunde situației politice actuale și că după mai multe luni de criză politică e nevoie rapid de un guvern cu puteri depline.

„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a precizat joi, 15 octombrie, Luca Niculescu, pe Facebook.

Mulțumiri pentru PSD că și-a asumat participarea la guvernare

El susține că miniștrii propuși, deși au „parcursuri diferite”, vor forma o singură echipă, cu „un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România”. El adaugă că indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, miniștrii „vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli”.

Luca Niculescu a mulțumit PSD-ului pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare.

„Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă”, a mai spus premierul desemnat.

Prioritățile mandatului

Luca Niculescu a făcut referire și la prioritățile mandatului său:

„- rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

- adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

- sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

- relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

- consolidarea apărării și securității țării”.

Urmează, săptămâna viitoare, audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură.

„Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile”, a concluzionat el.

Lista finală cu propunerile de miniștri pentru Guvernul Niculescu

Lista miniștrilor propuși în Guvernul Niculescu:

- Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: PSD - Neacșu Marian

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: PSD - Popa Ștefan-Ovidiu

- Ministrul Finanțelor: Independent - Nazare Alexandru

- Ministrul Afacerilor Externe: Independent - Neculăescu Sebastian – Dănuț

- Ministrul Justiției: PSD - Marinescu Radu

- Ministrul Apărării Naționale: PSD - Oprea Ștefan-Radu

- Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: PSD - Zamfir Daniel-Cătălin

- Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Independent - Dumitru Costinel - Bogdan

- Ministrul Energiei: Independent - Chisăliță Dumitru

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: PSD - Barbu Florin-Ionuț

- Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: PSD - Intotero Natalia-Elena

- Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: PSD - Stoica Marcel-Alexandru

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: PSD - Ghigiu Alexandru-Mihai

- Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: PSD - Manole Petre Florin

- Ministrul Sănătății: PSD - Rogobete Alexandru-Florin

- Ministrul Educației și Cercetării: Independent - Costreie Valentin - Sorin

- Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar: PSD - Ionescu Sorin - Gabriel

- Ministrul Culturii: Independent - Ciocan Ioana-Ruxandra-Victoria.

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Tags: Criză politică Guvernul Romaniei Premierul României PSD - Partidul Social Democrat Luca Niculescu
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